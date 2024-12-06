Скандал с буллингом и травлей курсантов: начальник академии сухопутных войск будет уволен - Минобороны
Киев • УНН
Начальник Национальной академии сухопутных войск Павел Ткачук будет уволен из-за жалоб о системной травле курсантов. Кадеты жаловались на боулинг, принудительные сборы средств и ограничения на увольнения.
Начальник Национальной академии сухопутных войск им. гетмана П. Сагайдачного Павел Ткачук будет уволен в кратчайшее время. Об этом заявил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк во время Часа вопросов к правительству в ВР, передает УНН.
"Что касается Ткачука-решение по нему уже принято. Он в кратчайшее время будет уволен", - заявил Гаврилюк.
Контекст
В марте в соцсетях начала получать огласку истории о том, что в академии сухопутных войск им. гетмана П. Сагайдачного системно травят и булят курсантов.
Курсанты Национальной академии сухопутных войск им. гетмана П. Сагайдачного (НАСВ) подали соответствующую коллективную жалобу во Временную следственную комиссию (ВСК). По сути жалоба касалась предоставления увольнений курсантам исключительно в случае, если за ним приезжают родители или жена. Об этом рассказала нардеп Юлия Яцик, которая является членом временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию фактов нарушения прав военнослужащих.
Впрочем, после подачи этой жалобы травля курсантов за активную позицию лишь усилилась. Более того, на одного из авторов коллективной жалобы даже пробовали завести уголовное дело.
Члены ВСК в свою очередь провели ряд анонимных бесед с курсантами Академии из разных курсов, которые рассказали о:
* "ротную кассу", когда курсанты сбрасываются на различные нужды (покупку принтера, бумаги, моющих средств и т.п.)
* увольнение курсантов регулируется в ручном режиме (хочешь в увольнение-купи бумагу, заправь картридж, или..)
* есть случаи травли, унижения и буллинга курсантов
* отсутствие необходимых лекарств в медпункте ("все лечат ибупрофеном или парацетамолом")
* в разных группах от 30% до 60% курсантов, стоящих на обеспечении, не питаются в столовой по разным причинам (в основном из-за безвкусных блюд и низкого качества продуктов).