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Громкий скандал с ТЦК на Волыни: почему представитель Омбудсмена обратился в ГБР и прокуратуру

Громкий скандал с ТЦК на Волыни: почему представитель Омбудсмена обратился в ГБР и прокуратуру

Киев  •  УНН

 • 5844 просмотра

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Представитель омбудсмена подал заявление из-за отказа работников ТЦК предоставить доступ к мужчине, которого якобы избили и принудительно доставили в центр. Мужчину вывезли в воинскую часть без возможности общения с представителем омбудсмена.

Представитель Уполномоченного ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил Волынскую областную прокуратуру и подал заявление в ГБР из-за действий работников ТЦК на Волыни, которые в частности, не предоставили возможности пообщаться с удерживаемым мужчиной, которого якобы избили и принудительно доставили в Луцкий ГТЦК и СП. Об этом сообщил Лубинец, передает УНН.

"Ко мне поступило обращение от заявительницы, которая пожаловалась на действия работников Ковельского городского ТЦК и СП.  Женщина сообщила, что ее мужу нанесли телесные повреждения, после чего он попал в больницу. Прямо из медучреждения его принудительно доставили в Луцкий ГТЦК и СП", - написал Лубинец.

Омбудсмен сообщил, что его Представитель в Волынской области сразу выехал в областной ТЦК и СП для выяснения обстоятельств. Однако работники центра комплектования не выполняли требования Представителя и не предоставили возможности пообщаться с удерживаемым.

"Даже после приезда полицейских, которых вызвал мой Представитель, работники Волынского ОТЦК и СП и Луцкого МТЦК и СП не предоставили возможности пообщаться с удерживаемым мужчиной, а сообщили, что его вывезли в воинскую часть. Действия работников Волынского ОТЦК и СП и Луцкого ГТЦК и СП противоречат требованиям Закона Украины "Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека" и могут быть квалифицированы по ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Украины. Поэтому об этом факте мой Представитель сообщил Волынскую областную прокуратуру и подал заявление в ГБР", - рассказал Лубинец.

Он подчеркнул, что когда стоит вопрос прав человека, не может быть никаких преград для уполномоченных на это должностных лиц.

"За каждое препятствование будет надлежащая ответственность! Я не позволю пренебрегать правами человека в правовом государстве!", - заявил омбудсмен.

Дополнение

Лубинец сообщал, что в Украине за год зафиксировано более 4 тысяч обращений о нарушениях во время мобилизации, в частности случаев физического принуждения. Хотя эти случаи уменьшились, отдельные факты нарушений прав граждан остаются.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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