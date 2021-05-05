Євросоюз запровадить перші паспорти вакцинації від COVID-19 у червні

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“Європейський зелений пропуск буде готовий з другої половини червня. Тим часом уряд Італії ввів національний зелений пропуск, який вступить в силу з другої половини травня.

Світ хоче відвідати Італію, а Італія готова відчинитись світу знов. Я не сумніваюся, що туризм в нашій країні знову стане сильнішим, ніж раніше”, — сказав очільник італійського уряду.

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У проекті документу йшлося, що ця ініціатива допоможе туризму відновитися швидше і благотворно вплине на світову економіку.

“Ми підкреслюємо, що відновлення подорожей і туризму вкрай важливо для відновлення світової економіки через прямий і непрямий вплив цього сектора на інші”, — наводить агентство фрагмент проекту документа. У ньому також наголошується, що завдяки пандемії з’явилася можливість “сформувати більш стійкий, життєздатний і відкритий туристичний сектор”, який постраждав чи не найбільше в результаті пандемії.

Зустріч профільних міністрів відбулася в форматі відеоконференції в рамках головування Італії в G20.

COVID-паспорта в ЄС

17 березня Єврокомісія представила проект цифрового зеленого ваучера від коронавірусу, який повинен бути впроваджений до середини червня. Документи отримають не тільки прищепити від коронавірусу, але і перехворіли. Діяти такі паспорти будуть тільки до офіційного завершення пандемії. У Єврокомісії заявили, що розглядають можливість визнання сертифікатів, виданих за межами ЄС, і документів про щеплення вакцинами, застосування яких в Євросоюзі не дозволено.

Всесвітня організація охорони здоров’я виступає за обережний підхід до питання про введення для міжнародних поїздок паспортів імунізації проти коронавірусу.

Нагадаємо

В ході січневої сесії ПАРЄ парламентарії прийняли резолюцію “Вакцини проти COVID-19: етичні, правові та практичні питання”, в якій підкреслюється, що COVID-паспорта не допоможуть домогтися обмеження поширення коронавируса і повинні видаватися виключно в цілях медичного моніторингу.

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