COVID-паспорти для подорожей до Європи: Україна співпрацюватиме з ЄС щодо сумісних цифрових сертифікатів

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"Україна домовилася з Єврокомісією про співпрацю над сумісністю українського та європейського Цифрового сертифіката про імунітет від COVID-19. Відповідних домовленостей на моє доручення досягла віце-прем’єрка Ольга Стефанішина під час зустрічі з віце-президенткою Єврокомісії Вєрою Юровою", - повідомив Шмигаль.

Деталі

Зі слів очільника уряду, Цифровий сертифікат ЄС буде підтверджувати, що людина вакцинувалася від коронавірусу, одужала від нього, а також здала тести.

"Сумісність українського і європейського сертифіката дасть можливість українцям безперешкодно подорожувати Європою", - повідомив Прем'єр.

Контекст

14 квітня країни Європейського Союзу офіційно домовились запровадити COVID-паспорти для відновлення подорожей за кордон.

29 березня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно розробити систему "паспортів вакцинації".

За даними міністра охорони здоров'я Максима Степанова, електронна система МОЗ України готова до будь-яких рішень щодо впровадження електронних паспортів вакцинації.