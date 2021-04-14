Країни ЄС офіційно домовились запровадити Covid-паспорти до літа
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Країни Європейського Союзу офіційно домовились запровадити COVID-паспорти для відновлення подорожей за кордон. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
14 квітня 27 країн-членів ЄС зобов’язались запустити “ковідні” сертифікати до літа 2021 року.
Зазначається, що сертифікати дозволять вакцинованим, або ж тим, хто одужав від COVID-19 подорожувати в межах ЄС, де обмеження діють вже понад рік.
В свою чергу Європарламент у квітні має дати згоду на цю пропозицію, а також узгодити власну позицію щодо паспортів. Остаточні переговори між законодавцями, представниками країн та виконавчим органом ЄС почнуться в травні.
Не дивлячись на те, що ЄС планує визнавати лише схвалені на своїх територіях вакцини, окремі країни ЄС зможуть видавати сертифікати, що включають російську вакцину "Спутник V" або китайську Sinovac.
Також в угоді між членами ЄС визначаються положення проти дискримінації щодо тих, хто не має бажання або ж не може отримати вакцину від коронавірусу.
Таким людям дозволено здати тест на Covid-19 та подорожувати за умови негативного результату.
Контекст
10 квітня у столиці Данії в Копенгагені відбулися протести проти так званого "ковідного паспорта" (COVID-19 Pas), який почав діяти в країні з початку місяця.
29 березня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно розробити систему "паспортів вакцинації".