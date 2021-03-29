Зеленський: Україні потрібно розробити систему "паспортів вакцинації"

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"Ці "паспорти" вже розробляються і країнами Європейського Союзу, і США, і Швейцарією, й Ізраїлем – тобто багатьма розвиненими країнами, які активно працюють над створенням колективного імунітету проти коронавірусу. Нам теж треба розробити свою систему відповідної "паспортизації", також для стримування поширення коронавірусної хвороби необхідно охопити 70% дорослого населення щепленнями проти COVID-19", – наголосив Президент.

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Повідомляється, що віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що МОЗ і Мінцифри від самого початку стежать за якістю даних у реєстрі вакцинованих. Це дасть змогу відображати "паспорти вакцинації", коли це буде необхідно.

"Також порушили питання заборгованості з виплати лікарняних. Міністр соціальної політики України Марина Лазебна поінформувала, що на засіданні уряду вже було ухвалено рішення про виділення коштів для часткового перекриття заборгованості. Зокрема йдеться про 400 млн грн. Кабінет Міністрів і надалі триматиме це питання під контролем, щоб знайти джерела для покриття всіх боргів", - зазначається в повідомленні.

Окрім того, Зеленський поцікавився питанням збільшення кількості пунктів для щеплення громадян, а також планами щодо поставок вакцин проти коронавірусу, які Україна очікує найближчим часом.

"У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що відсьогодні вже мають працювати понад 1200 пунктів вакцинації. Також очікується, що найближчим часом Україна отримає в межах програми COVAX 300 тис. доз вакцини AstraZeneca та 117 тис. доз вакцини Pfizer. Вакцинація другою дозою почнеться з кінця травня, тобто через 12 тижнів після першого щеплення. Саме за таким алгоритмом формується найміцніший імунітет", - йдеться в повідомленні.

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В ОПУ проінформували, що тривають переговори щодо прямих контрактів на закупівлю вакцин, що дасть змогу охопити щепленнями якомога більшу кількість українців.

Також у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що Національна поліція України перевірила 71 тис. суб’єктів господарювання щодо дотримання правил карантину в 11 регіонах, які віднесені до "червоної" зони. Було зупинено роботу 90 закладів.

Доповнення

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомляв, що Україна планує видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію від COVID-19, його у разі необхідності українці зможуть у вигляді безкоштовної довідки отримати "у два кліки".



До цього Ляшко розповідав, що Україна не розглядає питання впровадження міжнародних свідоцтв про проведення вакцинації, адже на сьогодні в країні немає рівного доступу до вакцин.

Сертифікати вакцинації від коронавірусної інфекції COVID-19 стануть доступні в Євросоюзі від 15 червня.