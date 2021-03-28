Сертифікат вакцинації стане доступний жителям ЄС з 15 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Сертифікати вакцинації від коронавірусної інфекції COVID-19 стануть доступні в Євросоюзі від 15 червня. Про це в ефірі телеканалу LCI заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, пише УНН.
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“Він (сертифікат — ред.) буде доступний з 15 червня на всій території Європи. Він буде факультативним, але авіакомпанії можуть його вимагати”, — повідомив Бретон.
Деталі
У сертифікаті будуть вказані ім’я власника, дата народження, номер паспорта, а також відомості про щеплення від коронавірусу або інформація про перенесений COVID-19. У людини, який пройшов вакцинацію, буде вказано тип вакцини. Як уточнив Бретон, у тих, хто не проходив вакцинацію і не хворів COVID-19, будуть вказуватися результати ПЛР-тесту.
Паспорт буде видаватися в цифровому і/або паперовому форматі і містити QR-код. Інформація в документі буде представлена на мові країни видачі та англійською, він буде діяти у всіх країнах — членах ЄС. Отримання сертифікату буде безкоштовним.
Як уточнив Бретон, такий сертифікат повинен з’явитися до початку червня, він спростить пересування всередині Євросоюзу і сприятливо вплине на туристичну галузь.
Єврокомісар також наголосив, що нове оголошення про скорочення поставок вакцини компанії AstraZeneca не вплине на плани вакцинації в ЄС. Він знову заявив, що ЄС має намір досягти колективного імунітету від COVID-19 до кінця літа.
Нагадаємо, 17 березня Єврокомісія представила проект цифрового сертифікату про вакцинацію від коронавірусної інфекції.