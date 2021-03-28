Індія поновить поставки вакцини AstraZeneca для COVAX у травні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Програма доступу до вакцин від коронавірусу COVAX, підтримувана Всесвітньою організацією охорони здоров ’я, передбачає, що Інститут сироватки Індії (SII) відновить повні поставки вакцини AstraZeneca для неї в травні. Про це пише Reuters з посиланням на ЮНІСЕФ, повідомляє УНН.
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“Очікується, що поставки вакцини SII/AstraZeneca повністю розпочнуться знову до травня, а договірні поставки досягнуть повного розподілу для кожного учасника до травня, прискорюючись після цього”, — заявила представник ЮНІСЕФ.
Деталі
В ЮНІСЕФ додали, що COVAX — програма доступу до вакцин від COVID-19 країн з нижчим рівнем доходів — веде переговори з Нью-Делі, щоб забезпечити “деякі постачання” і у квітні. COVAX очікував в цілому 90 мільйонів доз від SII в березні та квітні, з яких він поки отримав близько 28 мільйонів.
Індія, найбільший у світі виробник вакцин, заявила в п’ятницю, що зробить внутрішні щеплення від COVID-19 пріоритетом у зв’язку з ростом кількості інфекцій, і повідомила про своє рішення міжнародних партнерів.
Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявив в п’ятницю, що рішення Індії в цілому “зрозуміло”, але ВООЗ веде переговори та повинна надавати дози іншим країнам.
Він додав, що на сьогодні COVAX доставив 32 мільйони доз вакцини в 61 країну. Але 36 країн все ще чекають препарат, щоб почати щеплення.
Додамо
AstraZeneca повідомила про дефіцит запланованих поставок вакцин проти COVID-19 до Європейського Союзу (ЄС). Компанія раніше повідомляла, що вона стикається з дефіцитом у своєму європейському ланцюгу поставок через нижчий, ніж очікувалося, виробничий процес.
Окрім того, запуск в Індії нової вакцини проти COVID-19, розробленої спільно Індійським інститутом сироватки і американською біотехнологічною фірмою Novavax, швидше за все, буде відкладений до вересня.