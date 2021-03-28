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Индия возобновит поставки вакцины AstraZeneca для COVAX в мае

Индия возобновит поставки вакцины AstraZeneca для COVAX в мае

Киев  •  УНН

 • 19695 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Программа доступа к вакцинам от коронавируса COVAX, поддерживаемая Всемирной организацией охраны здоровья, предполагает, что Институт сыворотки Индии (SII) возобновит полные поставки вакцины AstraZeneca для нее в мае. Об этом пишет Reuters со ссылкой на ЮНИСЕФ, сообщает УНН.

Цитата

“Ожидается, что поставки вакцины SII/AstraZeneca полностью начнутся снова до мая, а договорные поставки достигнут полного распределения для каждого участника до мая, ускоряясь после этого”, — заявила представитель ЮНИСЕФ.

Детали

В ЮНИСЕФ добавили, что COVAX — программа доступа к вакцинам от COVID-19 стран с низким уровнем доходов — ведет переговоры с Нью-Дели, чтобы обеспечить “некоторые поставки” и в апреле. COVAX ожидал в целом 90 млн доз SII в марте и апреле, из которых он пока получил около 28 млн.

Индия, крупнейший в мире производитель вакцин, заявила в пятницу, что сделает внутренние прививки от COVID-19 приоритетом в связи с ростом числа инфекций, и сообщила о своем решении международным партнерам.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в пятницу, что решение Индии в целом “понятно”, но ВОЗ ведет переговоры и должна предоставлять дозы другим странам.

Он добавил, что на сегодня COVAX доставил 32 миллионов доз вакцины в 61 страну. Но 36 стран все еще ждут препарат, чтобы начать прививки.

Добавим

AstraZeneca сообщила о дефиците запланированных поставок вакцин против COVID-19 в Европейский Союз (ЕС). Компания ранее сообщала, что она сталкивается с дефицитом в своей европейской цепи поставок из-за низкого, чем ожидалось, производственного процесса.

Кроме того, запуск в Индии новой вакцины против COVID-19, разработанной совместно Индийским институтом сыворотки и американской биотехнологической фирмой Novavax, скорее всего, будет отложен до сентября.

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