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Інститут сироватки Індії затримує запуск вакцини Novavax в країні

Інститут сироватки Індії затримує запуск вакцини Novavax в країні

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Запуск в Індії нової вакцини проти COVID-19, розробленої спільно Індійським інститутом сироватки і американською біотехнологічною фірмою Novavax, швидше за все, буде відкладений до вересня. Про це заявив в суботу глава індійської компанії, передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Виконавчий директор Інституту сироватки Адар Пунавалла заявив в січні, що вакцина під назвою Corovax повинна бути запущена до червня. У суботу Пунавалла заявив, що випробування Corovax почалися в Індії, але не пояснив, чому запуск вакцини був відкладений.

"Вона була протестована проти африканських і британських варіантів COVID-19 і має загальну ефективність 89%. Сподіваємося на запуск до вересня 2021 року", - повідомив Пунавалла.

Раніше в цьому місяці він заявив, що тимчасова заборона США на експорт критично важливої сировини може обмежити виробництво вакцин проти коронавірусу, таких як Novavax, відзначає видання.

Індія, найбільший у світі виробник вакцин, заявила в п'ятницю, що буде приділяти першочергову увагу вакцинації від COVID-19 всередині країни на тлі зростання кількості випадків коронавірусу, і повідомила міжнародним покупцям про своє рішення.

Доповнення

Раніше в цьому місяці стало відомо, що Індія, ймовірно, відкладе поставку доз вакцин проти коронавірусу AstraZeneca в рамках механізму COVAX на березень і квітень.

Індійські вакцини в Україні

На початку вересня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна отримала підтвердження на поставку 12 млн доз вакцин виробництва компанії AstraZeneca і Novavax.

На сьогодні, в Україні було поставлено лише 500 тис. доз вакцини AstraZeneca.

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