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Индия может задержать поставки вакцин в рамках COVAX - ЮНИСЕФ

Индия может задержать поставки вакцин в рамках COVAX - ЮНИСЕФ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Индия, вероятно, отложит доставку доз вакцин против коронавируса AstraZeneca к подчиненному ВОЗ объекту COVAX на март и апрель. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

“Мы понимаем, что поставки вакцин против COVID-19 в страны с низким уровнем дохода, участвующих в программе COVAX, могут столкнуться с задержками после неудачи в обеспечении экспортных лицензий для дальнейших доз вакцин против COVID-19, производимых Институтом сыворотки крови в Индии (SII), “ожидается, что они будут отправлены в марте и апреле”, — говорится в электронном письме с уведомлением ЮНИСЕФ.

дополнительно

Информируют, что COVAX ведет переговоры с правительством Индии с целью скорейшего обеспечения поставок.

ЮНИСЕФ также сообщил, что странам-участницам COVAX также сообщали о поставках доз AstraZeneca, меньше ожидаемых, изготовленные в Южной Корее на март.

Напомним

AstraZeneca сообщает о дефицит запланированных поставок вакцин против COVID-19 в Европейский Союз (ЕС). Компания ранее сообщала, что она сталкивается с дефицитом в своем европейском цепи поставок через ниже, чем ожидалось, производственный процесс.

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