Індія може затримати постачання вакцин у рамках COVAX - ЮНІСЕФ

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“Ми розуміємо, що поставки вакцин проти COVID-19 до країн з низьким рівнем доходу, що беруть участь у програмі COVAX, можуть зіткнутися із затримками після невдачі у забезпеченні експортних ліцензій для подальших доз вакцин проти COVID-19, вироблених Інститутом сироватки крові в Індії (SII),” очікується, що вони будуть відправлені в березні та квітні“, - йдеться в електронному листі з повідомленням ЮНІСЕФ.

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Інформують, що COVAX веде переговори з урядом Індії з метою якнайшвидшого забезпечення поставок.

ЮНІСЕФ також повідомив, що країнам-учасницям COVAX також повідомляли про поставки доз AstraZeneca, менші за очікувані, виготовлені в Південній Кореї на березень.

Нагадаємо

AstraZeneca повідомляє про дефіцит запланованих поставок вакцин проти COVID-19 до Європейського Союзу (ЄС). Компанія раніше повідомляла, що вона стикається з дефіцитом у своєму європейському ланцюгу поставок через нижчий, ніж очікувалося, виробничий процес.