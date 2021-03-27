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Институт сыворотки Индии задерживает запуск вакцины Novavax в стране

Институт сыворотки Индии задерживает запуск вакцины Novavax в стране

Киев  •  УНН

 • 17031 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Запуск в Индии новой вакцины против COVID-19, разработанной совместно Индийским институтом сыворотки и американской биотехнологической фирмой Novavax, скорее всего, будет отложен до сентября. Об этом заявил в субботу глава индийской компании, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Исполнительный директор Института сыворотки Адар Пунавалла заявил в январе, что вакцина под названием Corovax должна быть запущена к июню. В субботу Пунавалла заявил, что испытания Corovax начались в Индии, но не обьяснил, почему запуск вакцины был отложен.

“Она была протестирована против африканских и британских вариантов COVID-19 и имеет общую эффективность 89%. Надеемся на запуск к сентябрю 2021 года”, — сообщил Пунавалла.

Ранее в этом месяце он заявил, что временный запрет США на экспорт критически важного сырья может ограничить производство вакцин против коронавируса, таких как Novavax, отмечает издание.

Индия, крупнейший в мире производитель вакцин, заявила в пятницу, что будет уделять первоочередное внимание вакцинации от COVID-19 внутри страны на фоне роста числа случаев коронавируса, и сообщила международным покупателям о своем решении.

Дополнение

Ранее в этом месяце стало известно, что Индия, вероятно, отложит поставку доз вакцин против коронавируса AstraZeneca в рамках механизма COVAX на март и апрель.

Индийские вакцины в Украине

В начале сентября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax.

На сегодня, в Украину было поставлено лишь 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca.

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