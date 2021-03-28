Сертификат вакцинации станет доступен жителям ЕС с 15 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Сертификаты вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 станут доступны в Евросоюзе от 15 июня. Об этом в эфире телеканала LCI заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, пишет УНН.
Цитата
“Он (сертификат — ред.) будет доступен с 15 июня на всей территории Европы. Он будет факультативным, но авиакомпании могут его требовать”, — сообщил Бретон.
Детали
В сертификате будут указаны имя владельца, дата рождения, номер паспорта, а также сведения о прививках от коронавируса или информация о перенесенном COVID-19. У человека, который прошел вакцинацию, будет указано тип вакцины. Как уточнил Бретон, у тех, кто не проходил вакцинацию и не болел COVID-19, будут указываться результаты ПЦР-теста.
Паспорт будет выдаваться в цифровом и/или бумажном формате и содержать QR-код. Информация в документе будет представлена на языке страны выдачи и английском, он будет действовать во всех странах — членах ЕС. Получение сертификата будет бесплатным.
Как уточнил Бретон, такой сертификат должен появиться в начале июня, он упростит передвижение внутри Евросоюза и благоприятно повлияет на туристическую отрасль.
Еврокомиссар также отметил, что новое объявление о сокращении поставок вакцины компании AstraZeneca не повлияет на планы вакцинации в ЕС. Он вновь заявил, что ЕС намерен достичь коллективного иммунитета от COVID-19 до конца лета.
Напомним, 17 марта Еврокомиссия представила проект цифрового сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции.