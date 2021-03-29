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WP: Білий дім планує стандартизувати паспорти вакцинації

WP: Білий дім планує стандартизувати паспорти вакцинації

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Адміністрація президента США Джо Байдена спільно з приватними компаніями працює над стандартами для паспортів вакцинації від коронавірусу, пише газета The Washington Post (WP) з посиланням на чиновників, передає УНН.

Що відомо

За даними газети, паспорти будуть доступні через додатки для смартфонів, які можуть відображати сканований код, аналогічний посадковому талону авіакомпанії. Для американців, у яких немає смартфонів, повинна бути передбачена можливість роздрукувати їх. Одне з джерел видання зазначає, що про нововведення Білий дім має намір повідомити в найближчий день.

Деталі

Як зазначає WP, 2 березня національний офіс IT-координатора у сфері охорони здоров’я попередив співробітників, що “хаотичний і неефективний підхід до сертифікатів вакцинації може перешкоджати відповідь на пандемію, послабити запобіжні заходи, уповільнити відновлення економіки і підірвати довіру і впевненість суспільства”.

У березні адміністрація президента США виявила щонайменше 17 приватних проектів паспортів вакцинації, повідомляє газета з посиланням на внутрішню презентацію. Зокрема, в штаті Нью-Йорк з кінця березня тестуються цифрові сертифікати вакцинації на базі безкоштовної добровільної платформи Excelsior Pass, розробленої в партнерстві з IBM.

Контекст

Штат Нью-Йорк став першим, де застосують “паспорти вакцинації” від COVID-19.

За минулу добу число виявлених випадків коронавируса в США збільшилася на 62 тис., померла 741 людина з підтвердженим захворюванням. Загальна кількість виявлених хворих COVID-19 в США за весь час перевищила 30,2 млн, померли 548 тис. інфікованих.

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