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У США штат Нью-Йорк став першим, де застосують "паспорти вакцинації" від COVID-19

У США штат Нью-Йорк став першим, де застосують "паспорти вакцинації" від COVID-19

Київ • УНН

 • 15077 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Влада американського штату Нью-Йорк першою в США почала застосовувати "паспорти вакцинації" - системи електронних сертифікатів, що підтверджують проходження щеплення від коронавірусу. Відповідну заяву розмістив в п'ятницю в своєму Twitter губернатор штату Ендрю Куомо, передає УНН.

Що відомо

Електронний сертифікат жителі Нью-Йорка можуть отримати, встановивши на мобільний телефон спеціальний додаток Excelsior Pass. За допомогою нього всі бажаючі зможуть внести в онлайн-базу відомості про вакцинацію або результати проходження тесту на коронавірус. У разі перевірок при відвідуванні масових заходів необхідно буде лише надати QR-код, автоматично сформований в додатку, на екрані смартфона або в роздрукованому вигляді.

За словами губернатора, участь в програмі електронних сертифікатів носить добровільний характер. Жителі Нью-Йорка мають право користуватися іншими способами підтвердження вакцинації або негативного результату тесту на коронавірус.

Вакцинація у США

До теперішнього моменту, за відомостями федеральних Центрів з контролю і профілактиці захворювань США, більше 27% населення штатів (понад 91,7 млн ​​осіб) отримали хоча б одну дозу препарату від коронавірусу, а приблизно 15,1% (50,1 млн чоловік) пройшли повну вакцинацію. В цілому в США зроблено більш 140,1 млн щеплень від коронавірусу.

За даними Університету Джонса Хопкінса, у США виявлено понад 30,1 млн випадків зараження коронавірусом, померли понад 548,6 тис. осіб. Країна за обома показниками посідає перше місце у світі.

Своєю чергою, президент США Джозеф Байден планує щепити від коронавірусу 200 мільйонів американців за 100 днів президенства.

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