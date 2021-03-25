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Байден планує щепити від коронавірусу 200 мільйонів американців за 100 днів президенства

Байден планує щепити від коронавірусу 200 мільйонів американців за 100 днів президенства

Київ • УНН

 • 16230 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Президент США Джо Байден планує, що країна введе 200 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу до свого 100-го дня перебування на посаді. Про це він заявив на своїй першій пресконференції, пише УНН з посиланням на The New York Times.

Цитата

“До мого 100-го дня перебування на посаді ми зробимо 200 мільйонів щеплень. Я знаю, що це амбіційно, вдвічі більше за нашу початкову мету, але жодна інша країна у світі навіть не наблизилася до такого показника”, — сказав Байден.

Деталі

Американські Центри контролю та профілактики захворювань повідомили, що в цілому вже зроблено 130 мільйонів щеплень, причому 14 відсотків американського населення вакциновані двома дозами.

Зараз виробники вакцин Pfizer, Moderna та Johnson & Johnson пообіцяли достатньо доз, щоб до травня щепити всіх 260 мільйонів дорослих американців. У червні очікується, що перші виробники вакцин Pfizer і Moderna доставлять ще 100 мільйонів доз.

За минулий тиждень Сполучені Штати складали в середньому близько 2,5 мільйонів доз на день.

Нагадаємо

Президент США Джозеф Байден підписав напередодні схвалений Конгресом пакет заходів стимулювання економіки країни в умовах пандемії обсягом 1,9 трильйона доларів. Президент Джо Байден наказав США, щоб до 1 травня всі дорослі мали право на вакцину проти коронавірусу, і закликав американців зберігати пильність.

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