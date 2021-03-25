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Байден планирует привить от коронавируса 200 млн американцев за 100 дней президентства

Байден планирует привить от коронавируса 200 млн американцев за 100 дней президентства

Киев  •  УНН

 • 16216 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Президент США Джо Байден планирует, что страна введет 200 млн доз вакцины против коронавируса к своему 100-го дню пребывания в должности. Об этом он заявил на своей первой пресс конференции, пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

Цитата

“К моему 100-го дня пребывания в должности мы сделаем 200 млн прививок. Я знаю, что это амбициозно, вдвое больше нашей первоначальную цель, но ни одна другая страна в мире даже не приблизилась к такому показателю”, — сказал Байден.

Детали

Американские Центры контроля и профилактики заболеваний сообщили, что в целом уже сделано 130 000 000 прививок, причем 14 процентов американского населения вакцинированы двумя дозами.

Сейчас производители вакцин Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson пообещали достаточно доз, чтобы до мая прививать всех 260 млн взрослых американцев. В июне ожидается, что первые производители вакцин Pfizer и Moderna доставят еще 100 млн доз.

За прошедшую неделю Соединенные Штаты составляли в среднем около 2,5 млн доз в день.

Напомним

Президент США Джозеф Байден подписал накануне одобренный Конгрессом пакет мер стимулирования экономики страны в условиях пандемии объемом 1,9 триллиона долларов. Президент Джо Байден приказал США , чтобы к 1 мая все взрослые имели право на вакцину против коронавируса, и призвал американцев сохранять бдительность.

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