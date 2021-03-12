Байден наказав США надати право вакцинуватися дорослим до 1 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Президент Джо Байден наказує США, щоб до 1 травня всі дорослі мали право на вакцину проти коронавірусу, і закликав американців зберігати пильність. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Байден заявив, що віддав наказ штатам, територіям і племенам США надати до 1 травня всім дорослим право отримувати вакцину проти коронавірусу. Білий дім заявив, що йому буде достатньо вакцин для вакцинації дорослого населення до кінця травня. На сьогоднішній день близько 10% американців були повністю щеплені.
Додамо, що Білий дім також прагне розширити коло людей, яким треба робити вакцину, включаючи стоматологів, окулістів, фельдшерів, ветеринарів та студентів-медиків.
Байден зазначив, що якщо американці будуть пильними, День незалежності США 4 липня можуть провести без обмежень. Ця дата є новою метою для президента і проекцією надії серед пандемії, яка вбила понад 530 000 людей у Сполучених Штатах.
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“Якщо ми не будемо пильнувати, то, можливо, нам доведеться відновити обмеження, щоб повернутись на правильний шлях. Ми досягли такого великого прогресу. Зараз не час відмовлятися. Подібно до того, як ми перетворюємося з темної зими в надійну весну, а літо — не час не дотримуватися правил”, — сказав Байден.
Нагадаємо
Президент США Джозеф Байден підписав напередодні схвалений Конгресом пакет заходів стимулювання економіки країни в умовах пандемії обсягом 1,9 трильйона доларів. Байден заявив, що Сполучені Штати планують замовити ще 100 мільйонів доз вакцин Covid-19 у компанії Johnson & Johnson.