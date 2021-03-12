Байден приказал США предоставить право вакцинироваться взрослым до 1 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Президент Джо Байден приказывает США, чтобы к 1 мая все взрослые имели право на вакцину против коронавируса, и призвал американцев сохранять бдительность. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Байден заявил, что отдал приказ штатам, территориям и племенам США предоставить до 1 мая всем взрослым право получать вакцину против коронавируса. Белый дом заявил, что ему достаточно вакцин для вакцинации взрослого населения до конца мая. На сегодняшний день около 10% американцев были полностью привиты.
Добавим, что Белый дом также стремится расширить круг людей, которым нужно делать вакцину, включая стоматологов, окулистов, фельдшеров, ветеринаров и студентов-медиков.
Байден отметил, что если американцы будут бдительными, День независимости США 4 июля могут провести без ограничений. Эта дата является новой целью для президента и проекцией надежды среди пандемии, которая убила более 530 000 человек в Соединенных Штатах.
Цитата
“Если мы не будем следить, может быть, нам придется восстановить ограничения, чтобы вернуться на правильный путь. Мы достигли такого большого прогресса. Сейчас не время отказываться. Подобно тому, как мы превращаемся из темной зимы в надежную весну, а лето — не время не соблюдать правил”, - сказал Байден.
Напомним
Президент США Джозеф Байден подписал накануне одобренный Конгрессом пакет мер стимулирования экономики страны в условиях пандемии объемом 1,9 триллиона долларов. Байден заявил, что Соединенные Штаты планируют заказать еще 100 млн доз вакцин Covid-19 в компании Johnson & Johnson.