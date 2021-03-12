Байден підписав "план порятунку Америки" на 1,9 трлн доларів

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"У четвер, 11 березня 2021 року, президент підписав закон H.R. 1319, "Закон про американський план порятунку від 2021 року", який забезпечує додаткову допомогу в подоланні триваючого впливу пандемії COVID-19 на економіку, на охорону громадського здоров'я, органи влади штатів і місцеві органи влади, приватних осіб і підприємства", - повідомили у Білому домі.

Що передбачає План порятунку Америки від Байдена

У січні поточного року президент Байден виступив із заявою з приводу плану стимулювання американської економіки, яка постраждала від пандемії коронавірусу, загальною вартістю 1,9 трильйона доларів.

Відповідно до представленого плану, понад 400 мільярдів доларів будуть витрачені на вакцинацію, проведення тестів, появу нових робочих місць у сфері охорони громадського здоров'я, відкриття шкіл та виплату відпускних за сімейними обставинами, а також на створення інфраструктури, яка дозволить здійснити введення 100 мільйонів доз вакцини за перші 100 днів президентства Байдена.

Частина американців, які відповідають певним критеріям, отримають додатково 1400 доларів у вигляді прямих виплат. Люди, що залишилися без роботи, будуть щотижня отримувати федеральну допомогу з безробіття в 300 доларів аж до вересня 2021 року.

План Байдена також передбачає продовження до вересня мораторію на виселення людей з житла, що орендується, і вилучень банками майна, закладеного під іпотечні кредити.

Рівень мінімальної заробітної плати на федеральному рівні буде збільшено з нинішніх 7,25 доларів на годину до 15 доларів на годину.

Відомства і компанії в сфері громадського транспорту отримають допомогу обсягом 20 мільярдів доларів, також будуть запропоновані гранти і позики малому бізнесу.