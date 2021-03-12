Байден подписал "план спасения Америки" на 1,9 трлн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Президент США Джозеф Байден подписал накануне одобренный Конгрессом пакет мер стимулирования экономики страны в условиях пандемии в размере 1,9 триллиона долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт Белого дома.
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"В четверг, 11 марта 2021 года, президент подписал закон HR 1319, "Закон об американском плане спасения от 2021 года", который обеспечивает дополнительную помощь в преодолении продолжающегося воздействия пандемии COVID-19 на экономику, на охрану общественного здоровья, органы власти штатов и местные органы власти, частных лиц и предприятия", - сообщили в Белом доме.
Что предусматривает План спасения Америки от Байдена
В январе текущего года президент Байден выступил с заявлением по поводу плана стимулирования американской экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, общей стоимостью 1,9 триллиона долларов.
Согласно представленному плану, более 400 миллиардов долларов будут потрачены на вакцинацию, проведение тестов, появление новых рабочих мест в сфере общественного здравоохранения, открытие школ и выплату отпускных по семейным обстоятельствам, а также на создание инфраструктуры, которая позволит осуществить введение 100 миллионов доз вакцины за первые 100 дней президентства Байдена.
Часть американцев, соответствующих определенным критериям, получат дополнительно 1400 долларов в виде прямых выплат. Люди, оставшиеся без работы, будут еженедельно получать федеральное пособие по безработице в размере 300 долларов вплоть до сентября 2021 года.
План Байдена также предусматривает продление до сентября моратория на выселение людей из арендуемого жилья и изъятий банками имущества, заложенного под ипотечные кредиты.
Уровень минимальной заработной платы на федеральном уровне будет увеличен с нынешних 7,25 долларов в час до 15 долларов в час.
Ведомства и компании в сфере общественного транспорта получат помощь в размере 20 миллиардов долларов, также будут предложены гранты и ссуды малому бизнесу.