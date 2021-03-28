В США штат Нью-Йорк стал первым, где применят "паспорта вакцинации" от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Власти американского штата Нью-Йорк первой в США начала применять "паспорта вакцинации" - системы электронных сертификатов, подтверждающих прохождение прививки от коронавируса. Соответствующее заявление разместил в пятницу в своем Twitter губернатор штата Эндрю Куомо, передает УНН.
Что известно
Электронный сертификат жители Нью-Йорка могут получить, установив на мобильный телефон специальное приложение Excelsior Pass. С помощью него все желающие смогут внести в онлайн-базу сведения о вакцинации или результаты прохождения теста на коронавирус. В случае проверок при посещении массовых мероприятий необходимо лишь предоставить QR-код, автоматически сформированный в приложении, на экране смартфона или в распечатанном виде.
По словам губернатора, участие в программе электронных сертификатов носит добровольный характер. Жители Нью-Йорка имеют право пользоваться другими способами подтверждения вакцинации или отрицательного результата теста на коронавирус.
Вакцинация в США
К настоящему моменту, по сведениям федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, более 27% населения штатов (более 91,7 млн человек) получили хотя бы одну дозу препарата от коронавируса, а примерно 15,1% (50,1 млн человек) прошли полную вакцинацию. В целом в США сделано более 140,1 млн прививок от коронавируса.
По данным Университета Джонса Хопкинса в США выявлено более 30,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 548,6 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.
В свою очередь, президент США Джозеф Байден планирует прививать от коронавируса 200 млн американцев за 100 дней президентства.