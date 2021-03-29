WP: Белый дом планирует стандартизировать паспорта вакцинации

Что известно

По данным газеты, паспорта будут доступны через приложения для смартфонов, которые могут отображать отсканированный код, аналогичный посадочном талонам авиакомпании. Для американцев, у которых нет смартфонов, должна быть предусмотрена возможность распечатать их. Один из источников издания отмечает, что о нововведениях Белый дом намерен сообщить в ближайшие дни.

Детали

Как отмечает WP, 2 марта национальный офис IT-координатора в сфере здравоохранения предупредил сотрудников, что “хаотичный и неэффективный подход к сертификатам вакцинации может препятствовать ответ на пандемию, ослабить меры, замедлить восстановление экономики и подорвать доверие и уверенность общества”.

В марте администрация президента США обнаружила не менее 17 частных проектов паспортов вакцинации, сообщает газета со ссылкой на внутреннюю презентацию. В частности, в штате Нью-Йорк с конца марта тестируются цифровые сертификаты вакцинации на базе бесплатной добровольной платформы Excelsior Pass, разработанной в партнерстве с IBM.

Контекст

Штат Нью-Йорк стал первым, где применят “паспорта вакцинации” от COVID-19.

За минувшие сутки число выявленных случаев коронавируса в США увеличилось на 62 тыс., умер 741 человек с подтвержденным заболеванием. Общее количество выявленных больных COVID-19 в США за все время превысило 30,2 млн, умерли 548 тыс. инфицированных.