WP: Белый дом планирует стандартизировать паспорта вакцинации
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Администрация президента США Джо Байдена совместно с частными компаниями работает над стандартами для паспортов вакцинации от коронавируса, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на чиновников, передает УНН.
Что известно
По данным газеты, паспорта будут доступны через приложения для смартфонов, которые могут отображать отсканированный код, аналогичный посадочном талонам авиакомпании. Для американцев, у которых нет смартфонов, должна быть предусмотрена возможность распечатать их. Один из источников издания отмечает, что о нововведениях Белый дом намерен сообщить в ближайшие дни.
Детали
Как отмечает WP, 2 марта национальный офис IT-координатора в сфере здравоохранения предупредил сотрудников, что “хаотичный и неэффективный подход к сертификатам вакцинации может препятствовать ответ на пандемию, ослабить меры, замедлить восстановление экономики и подорвать доверие и уверенность общества”.
В марте администрация президента США обнаружила не менее 17 частных проектов паспортов вакцинации, сообщает газета со ссылкой на внутреннюю презентацию. В частности, в штате Нью-Йорк с конца марта тестируются цифровые сертификаты вакцинации на базе бесплатной добровольной платформы Excelsior Pass, разработанной в партнерстве с IBM.
Контекст
Штат Нью-Йорк стал первым, где применят “паспорта вакцинации” от COVID-19.
За минувшие сутки число выявленных случаев коронавируса в США увеличилось на 62 тыс., умер 741 человек с подтвержденным заболеванием. Общее количество выявленных больных COVID-19 в США за все время превысило 30,2 млн, умерли 548 тыс. инфицированных.