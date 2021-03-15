"Довідка у два кліки": у МОЗ роз'яснили, що буде зі свідоцтвами про протиковідну вакцинацію
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Україна планує видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію від COVID-19, його у разі необхідності українці зможуть у вигляді безкоштовної довідки отримати "у два кліки". Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає УНН з посиланням на Telegram-канал верифікованого МОЗ проекту "Коронавірус інфо".
Деталі
“...заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що міжнародними медико-санітарними правилами чітко визначено вимоги до міжнародного свідоцтва про вакцинацію. Тому жодних інших "імунних паспортів“ Україна не впроваджуватиме”, — йдеться в повідомленні.
Ляшко зазначив, що якщо певна країна вимагатиме під час перетину кордону міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19, “українці отримуватимуть таку безкоштовну довідку у два кліки”.
“Але впроваджувати та вимагати довідку про щеплення проти COVID-19 зараз не варто. Я повністю поділяю думку голови Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганса Клюге, який публічно застерігає Єврокомісію від планів запровадити документи про вакцинацію проти COVID-19”, — підкреслив Ляшко.
Доповнення
До цього Ляшко розповідав, що Україна не розглядає питання впровадження міжнародних свідоцтв про проведення вакцинації, адже на сьогодні в країні немає рівного доступу до вакцин.
Раніше Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Держави Ізраїль Біньяміном Нетаньягу можливість подорожей між громадянами двох країн за паспортами вакцинації від COVID-19.