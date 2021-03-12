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Зеленський обговорив з Нетаньягу взаємне визнання паспортів вакцинації від COVID-19

Зеленський обговорив з Нетаньягу взаємне визнання паспортів вакцинації від COVID-19

Київ • УНН

 • 16911 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Держави Ізраїль Біньяміном Нетаньягу можливість подорожей між громадянами двох країн за паспортами вакцинації від COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОПУ.

Цитата:

"Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Держави Ізраїль Біньяміном Нетаньягу. Співрозмовники обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, а також окреслили подальші напрями поглиблення співпраці між Україною та Ізраїлем", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що особливу увагу було приділено питанню протидії поширенню COVID-19. Президент України відзначив суттєвий прогрес, досягнутий урядом Ізраїлю у вакцинації населення країни, та наголосив на важливості забезпечення рівного доступу до сертифікованих вакцин.

"Дякую вам за допомогу, за готовність сприяти у пришвидшенні постачання вакцин", – сказав Зеленський.

Так, сторони наголосили на зацікавленості в ініціативі взаємного визнання сертифікатів про щеплення – "зелених паспортів" – з метою відновлення туристичних потоків та регулярного авіасполучення між Україною та Ізраїлем.

"Зелені паспорти" відкривають можливість для мандрівок між Україною та Ізраїлем", – зазначив Президент.

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Біньямін Нетаньягу наголосив, що взаємне визнання "зелених паспортів" буде корисним для економік обох країн.

Співрозмовники також обговорили ситуацію на Донбасі та зусилля, яких вживає уряд України для досягнення мирного врегулювання в межах Мінського процесу.

Глава Української держави подякував Прем'єр-міністру Ізраїлю за тверду позицію ізраїльського уряду в підтримці незалежності й територіальної цілісності України та запросив Біньяміна Нетаньягу взяти участь в офіційних заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, раніше стало відомо, що посольство України в Державі Ізраїль у двосторонньому порядку веде активні переговори про взаємне визнання паспортів вакцинації від COVID-19, і їх можна назвати успішними.

Доповнення

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Україна на сьогодні не розглядає питання впровадження міжнародних свідоцтв про проведення вакцинації, адже на сьогодні в країні немає рівного доступу до вакцин.

Єврокомісія (ЄК) представить 17 березня свій перший проект зі створення паспортів вакцинації в ЄС, однак рішення про їхнє можливе практичне застосування, в тому числі на міжнародному рівні, будуть прийматися пізніше.

Контекст

Раніше агентство Bloomberg з посиланням на внутрішній документ спільноти повідомило, що паспорти вакцинації з’являться в Європейському союзі не раніше, ніж через декілька місяців, що загрожує зривом туристичного сезону в 2021 році.

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