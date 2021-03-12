Зеленський запросив президента Австрії приєднатися до "Кримської платформи"

Повідомляється, що Зеленський подякував австрійському колезі за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Сторони погодилися, що міжнародні санкції проти РФ мають зберігатися до повного відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

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"Глава Української держави наголосив на важливості підтримання уваги світової спільноти до розвитку ситуації на території тимчасово окупованого Криму та ознайомив співрозмовника з ініціативою "Кримська платформа". Володимир Зеленський запросив Президента Австрії з дружиною взяти участь в інавгураційному саміті ініціативи, який відбудеться у серпні 2021 року в Києві, та у святкуванні 30-річчя незалежності України", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зауважується, що основну увагу було приділено заходам, які вживаються в Україні та Австрії з метою протидії поширенню коронавірусу та посилення захисту громадян. Співрозмовники погодилися, що найбільш дієвим рішенням є вакцинація, яка вже розпочалася в обох країнах.

Зеленський привернув увагу до важливості солідарного розподілу сертифікованих вакцин. Александр Ван дер Беллен підтвердив готовність сприяти прискореному отриманню Україною вакцин у межах ініціативи COVAX.

"На мою думку, найважливіше – щоб ця вакцина була якісною та ефективною. Що швидше Україна отримуватиме нові партії вакцин, то скоріше відбуватиметься щеплення в нашій країні", – наголосив Глава Української держави.

Доповнення

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв повідомив, що президент США Джо Байден може взяти участь в міжнародному саміті “Кримської платформи”, проведення якого заплановане на 23 серпня в Києві.



Додатково

“Кримська платформа” — це багаторівнева діалогова платформа, ключова ціль якої — це повернення теми Криму на високий порядок міжнародної уваги. Саміт "Кримської платформи", у якому запланована участь лідерів іноземних держав, відбудеться 23 серпня 2021 року.

26 лютого президент України Володимир Зеленський створив Організаційний комітет з підготовки установчого саміту Кримської платформи, його очолить міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Франція планує взяти участь в установчому саміті Кримської платформи, і визначить формат участі в залежності від карантинних обмежень станом на дату його проведення.

США висловили підтримку українській ініціативі “Кримська платформа” і закликали країни ООН приєднатися.