Зеленский пригласил президента Австрии присоединиться к "Крымской платформе"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Федеральным президентом Республики Австрия Александром Ван дер Белленом пригласил его присоединиться к "Крымской платформе". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служба ОПУ.
Сообщается, что Зеленский поблагодарил австрийского коллегу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Стороны согласились, что международные санкции против РФ должны сохраняться до полного восстановления территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.
Цитата:
"Глава Украинского государства отметил важность поддержания внимания мирового сообщества к развитию ситуации на территории временно оккупированного Крыма и ознакомил собеседника с инициативой "Крымская платформа". Владимир Зеленский пригласил Президента Австрии с женой принять участие в инаугурационном саммите инициативы, который состоится в августе 2021 года в Киеве, и в праздновании 30-летия независимости Украины", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что основное внимание было уделено мерам, которые принимаются в Украине и Австрии с целью противодействия распространению коронавируса и усиления защиты граждан. Собеседники согласились, что наиболее действенным решением является вакцинация, которая уже началась в обеих странах.
Зеленский привлек внимание к важности солидарного распределения сертифицированных вакцин. Александр Ван дер Беллен подтвердил готовность способствовать ускоренному получению Украиной вакцин в рамках инициативы COVAX.
"По моему мнению, самое важное - чтобы эта вакцина была качественной и эффективной. Чем быстрее Украина будет получать новые партии вакцин, тем скорее будут проходить прививки в нашей стране", - подчеркнул Глава Украинского государства.
Дополнение
Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сообщил, что президент США Джо Байден может принять участие в международном саммите "Крымской платформы", проведение которого запланировано на 23 августа в Киеве.
Дополнительно
"Крымская платформа" - это многоуровневая диалоговая платформа, ключевая цель которой - возвращение темы Крыма на высокий порядок международного внимания. Саммит "Крымской платформы", в котором запланировано участие лидеров иностранных государств, состоится 23 августа 2021 года.
26 февраля президент Украины Владимир Зеленский создал Организационный комитет по подготовке учредительного саммита Крымской платформы, его возглавит министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Франция планирует принять участие в учредительном саммите Крымской платформы и определит формат участия в зависимости от карантинных ограничений по состоянию на дату его проведения.
США выразили поддержку украинской инициативе "Крымская платформа" и призвали страны ООН присоединиться.