Єврокомісія представить проект створення паспортів вакцинації у ЄС 17 березня

Деталі

“17 березня Єврокомісія затвердить свої пропозиції про цей документ, який не буде називатися паспортом, а отримає назву „зелений електронний пропуск“. Питання про його практичне застосуванні буде вирішуватися пізніше країнами ЄС”, — зазначив він.

Раніше ЄК оголосила, що на вирішення всіх технічних питань про введення в дію в ЄС паспортів вакцинації потрібно не менше трьох місяців. Вона також зазначила, що в даному документі повинен відображатися не тільки факт вакцинації, але також інші медичні дані, пов’язані з імунітетом його власника до COVID-19, включаючи факт перенесення захворювання в тій чи іншій формі, а також дати і результати ПЛР-тестів.

Під час обговорення з країнами ЄС правил майбутнього застосування цього документа Єврокомісія має намір домагатися, щоб його введення не допускало дискримінації громадян ЄС, які не пройшли вакцинації. Іншими словами, паспорт не повинен давати переваг, які не може отримати людина, що не пройшла вакцинацію.

Контекст

Раніше агентство Bloomberg з посиланням на внутрішній документ спільноти повідомило, що паспорти вакцинації з’являться в Європейському союзі не раніше, ніж через декілька місяців, що загрожує зривом туристичного сезону в 2021 році.