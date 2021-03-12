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Зеленский обсудил с Нетаньяху взаимное признании паспортов вакцинации от COVID-19

Зеленский обсудил с Нетаньяху взаимное признании паспортов вакцинации от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 16895 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху возможность путешествий между гражданами двух стран по паспортам вакцинации от COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Цитата:

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху. Собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также определили дальнейшие направления углубления сотрудничества между Украиной и Израилем", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что особое внимание было уделено вопросу противодействия распространению COVID-19. Президент Украины отметил существенный прогресс, достигнутый правительством Израиля в вакцинации населения страны, и подчеркнул важность обеспечения равного доступа к сертифицированным вакцинам.

"Благодарю вас за помощь, за готовность содействовать в ускорении поставок вакцин", - сказал Зеленский.

Так, стороны подчеркнули заинтересованность в инициативе взаимного признания сертификатов о прививках - "зеленых паспортов" - с целью восстановления туристических потоков и регулярного авиасообщения между Украиной и Израилем.

"Зеленые паспорта" открывают возможность для путешествий между Украиной и Израилем ", - отметил Президент.

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Нетаньяху подчеркнул, что взаимное признание "зеленых паспортов" будет полезным для экономик обеих стран.

Собеседники также обсудили ситуацию на Донбассе и усилия, предпринимаемые правительством Украины для достижения мирного урегулирования в рамках Минского процесса.

Глава Украинского государства поблагодарил Премьер-министра Израиля за твердую позицию израильского правительства в поддержке независимости и территориальной целостности Украины и пригласил Биньямина Нетаньяху принять участие в официальных мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Что было раньше

Как сообщал УНН, ранее стало известно, что посольство Украины в Государстве Израиль в двустороннем порядке ведет активные переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19, и их можно назвать успешными.

Дополнение

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина на сегодняшний день не рассматривает вопрос внедрения международных свидетельств о проведении вакцинации, ведь на сегодня в стране нет равного доступа к вакцинам.

Еврокомиссия (ЕК) представит 17 марта свой первый проект по созданию паспортов вакцинации в ЕС, однако решение об их возможном практическом применении, в том числе на международном уровне, будет приниматься позже.

Контекст

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний документ общества сообщило, что паспорта вакцинации появятся в Европейском союзе не раньше, чем через несколько месяцев, что грозит срывом туристического сезона в 2021 году.

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