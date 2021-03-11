Україна не впроваджуватиме міжнародні свідоцтва про вакцинацію: у МОЗ назвали причину
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Україна на сьогодні не розглядає питання впровадження міжнародних свідоцтв про проведення вакцинації, адже на сьогодні в країні немає рівного доступу до вакцин. Про це сказав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми “Народ проти” з Наташею Влащенко, передає УНН.
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“Україна поки не розглядає питання впровадження міжнародних свідоцтв про проведення вакцинації. Сьогодні у світі вакциновано 0,8% всього населення. Тому, робити привілегію для вакцинованих, при перетині кордону, або при відвідуванні будь-яких закладів – це передчасна акція”, - сказав Ляшко.
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Зі слів заступника голови МОЗ, на ньогодні в Україні немає рівного доступу до вакцин одночасно, для всіх бажаючих.
“Ми повинні розуміти, що вакцинація – це сьогодні у першу чергу захист груп ризику для запобігання ускладненню наслідків від хвороби”. – додав лікар.
Що було раніше
Як повідомляв УНН, раніше стало відомо, що посольство України в Державі Ізраїль у двосторонньому порядку веде активні переговори про взаємне визнання паспортів вакцинації від COVID-19, і їх можна назвати успішними.