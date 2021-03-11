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Украина не будет внедрять международные свидетельства о вакцинации: в Минздраве назвали причину

Киев  •  УНН

 • 19620 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Украина сегодня не рассматривает вопрос внедрения международных свидетельств о проведении вакцинации, ведь на сегодня в стране нет равного доступа к вакцинам. Об этом сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы “Народ против” с Наташей Влащенко, передает УНН.

Цитата

“Украина пока не рассматривает вопрос внедрения международных свидетельств о проведении вакцинации. Сегодня в мире вакцинировано 0,8% всего населения. Поэтому, делать привилегию для вакцинированных, при пересечении границы или при посещении любых заведений — это преждевременная акция”, - сказал Ляшко.

Детали

По словам заместителя главы Минздрава, на ньогодни в Украине нет равного доступа к вакцинам одновременно для всех желающих.

“Мы должны понимать, что вакцинация — это сегодня в первую очередь защита групп риска для предотвращения осложнения последствий болезни”. — добавил врач.

Что было раньше

Как сообщал УНН, ранее стало известно, что посольство Украины в Государстве Израиль в двустороннем порядке ведет активные переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19, и их можно назвать успешными.

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