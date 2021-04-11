В Дании прошли протесты против "коронавирусного паспорта"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В столице Дании Копенгагене в субботу, 10 апреля, сотни людей вышли на улицы, протестуя против так называемого "коронавирусного паспорта" (COVID-19 Pas), который начал действовать в стране с начала месяца. Об этом пишет DW, передает УНН.
Что известно
“Коронавирусный паспорт” выдается в Дании жителям страны в возрасте от 15 лет, которые уже сделали обе прививки от COVID-19 за последние 72 часа получили отрицательный тест или перенесли коронавирус в период от двух до двенадцати недель назад (благодаря чему имеют сейчас иммунитетом) .
По плану правительства, владельцы такого паспорта могут свободно посещать рестораны и кафе, которые обслуживают посетителей на улице, музеи, галереи искусств и библиотеки. С мая “коронавирусный паспорт” позволит пользоваться и другими послаблениями мероприятий, направленных на борьбу с распространением инфекции. Некоторые журналисты окрестили этот документ “билетом на свободу”, однако не все датчане отнеслись к его введение положительно.
Протесты против мер по борьбе с коронавирусом в Осло и Хельсинки
Протесты против правительственных мер по борьбе с COVID-19 прошли 10 апреля и в Норвегии. В столице страны Осло в них приняли участие около 200 человек, причем некоторые из них устроили при этом демонстративное сожжение защитных масок.
В Хельсинки, где на сегодняшний день нельзя собираться группами численностью более шести человек, на антиковидную демонстрацию вышли 300 участников протеста. После того, как полиция попыталась заставила их разойтись, собравшиеся двинулись шествием по улицам города. В результате было проведено 20 задержаний.
Напомним
Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нужно разработать систему “паспортов вакцинации”.