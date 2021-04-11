У Данії пройшли протести проти "коронавірусного паспорта"

ukru
17:51 • 99148 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 130102 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 111345 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 129308 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 144992 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 166864 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 199235 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 306447 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192610 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 181582 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 121493 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 130176 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 143321 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 156032 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 122181 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 109851 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 306446 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 241693 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 335499 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 329132 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 58964 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 108596 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 109534 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 106596 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 119956 перегляди
Актуальне
У Данії пройшли протести проти "коронавірусного паспорта"

У Данії пройшли протести проти "коронавірусного паспорта"

Київ • УНН

 • 18105 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. У столиці Данії Копенгагені в суботу, 10 квітня, сотні людей вийшли на вулиці, протестуючи проти так званого "коронавірусного паспорта" (COVID-19 Pas), який почав діяти в країні з початку місяця. Про це пише DW, передає УНН.

Що відомо

“Коронавірусний паспорт” видається в Данії жителям країни у віці від 15 років, які вже зробили обидва щеплення від COVID-19, за останні 72 години отримали негативний тест або перенесли коронавірус в період від двох до дванадцяти тижнів тому (завдяки чому мають зараз імунітетом).

За планом уряду, власники такого паспорта можуть вільно відвідувати ресторани і кафе, які обслуговують відвідувачів на вулиці, музеї, галереї мистецтв і бібліотеки. З травня “коронавірусний паспорт” дозволить користуватися і іншими послабленнями заходів, спрямованих на боротьбу з поширенням інфекції. Деякі журналісти охрестили цей документ “квитком на свободу”, однак не всі данці поставилися до його введення позитивно.

Протести проти заходів по боротьбі з коронавірусів в Осло і Гельсінкі

Протести проти урядових заходів по боротьбі з COVID-19 пройшли 10 квітня і в Норвегії. У столиці країни Осло в них взяли участь близько 200 чоловік, причому деякі з них влаштували при цьому демонстративне спалення захисних масок.

У Гельсінкі, де на сьогоднішній день не можна збиратися групами чисельністю понад шість чоловік, на антіковідную демонстрацію вийшли 300 учасників протесту. Після того, як поліція спробувала змусила їх розійтися, які зібралися рушили ходою вулицями міста. В результаті було проведено 20 затримань.

Нагадаємо

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно розробити систему “паспортів вакцинації”..

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами