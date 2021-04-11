У Данії пройшли протести проти "коронавірусного паспорта"

Що відомо

“Коронавірусний паспорт” видається в Данії жителям країни у віці від 15 років, які вже зробили обидва щеплення від COVID-19, за останні 72 години отримали негативний тест або перенесли коронавірус в період від двох до дванадцяти тижнів тому (завдяки чому мають зараз імунітетом).

За планом уряду, власники такого паспорта можуть вільно відвідувати ресторани і кафе, які обслуговують відвідувачів на вулиці, музеї, галереї мистецтв і бібліотеки. З травня “коронавірусний паспорт” дозволить користуватися і іншими послабленнями заходів, спрямованих на боротьбу з поширенням інфекції. Деякі журналісти охрестили цей документ “квитком на свободу”, однак не всі данці поставилися до його введення позитивно.

Протести проти заходів по боротьбі з коронавірусів в Осло і Гельсінкі

Протести проти урядових заходів по боротьбі з COVID-19 пройшли 10 квітня і в Норвегії. У столиці країни Осло в них взяли участь близько 200 чоловік, причому деякі з них влаштували при цьому демонстративне спалення захисних масок.

У Гельсінкі, де на сьогоднішній день не можна збиратися групами чисельністю понад шість чоловік, на антіковідную демонстрацію вийшли 300 учасників протесту. Після того, як поліція спробувала змусила їх розійтися, які зібралися рушили ходою вулицями міста. В результаті було проведено 20 затримань.

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