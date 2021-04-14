Страны ЕС официально договорились ввести Covid-паспорта до лета
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Страны Европейского Союза официально договорились ввести COVID-паспорта для восстановления путешествий за границу. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
14 апреля 27 стран-членов ЕСобязались запустить "ковидные" сертификаты к лету 2021 года.
Отмечается, что сертификаты позволят вакцинированным, или же тем, кто выздоровел от COVID-19 путешествовать в пределах ЕС, где ограничения действуют уже больше года.
В свою очередь Европарламент в апреле должен дать согласие на это предложение, а также согласовать свою позицию относительно паспортов. Окончательные переговоры между законодателями, представителями стран и исполнительным органом ЕС начнутся в мае.
Несмотря на то, что ЕС планирует признавать только одобренные на своих территориях вакцины, отдельные страны ЕС смогут выдавать сертификаты, включающие российскую вакцину "Спутник V" или китайскую Sinovac.
Также в соглашении между членами ЕС определяются положения против дискриминации тех, кто не желает или не может получить вакцину от коронавируса.
Таким людям разрешено сдать тест на Covid-19 и путешествовать при условии отрицательного результата.
Контекст
10 апреля в столице Дании в Копенгагене прошли протесты против так называемого "ковидного паспорта" (COVID-19 Pas), который начал действовать в стране с начала месяца.
29 марта Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно разработать систему "паспортов вакцинации".