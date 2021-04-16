У МОЗ готові до будь-якого розвитку подій щодо впровадження COVID-паспортів

Цитата:

“У постійному режимі фахівці Міністерства охорони здоров’я разом з фахівцями Мінцифри опрацьовують з європейськими партнерами, які саме дані і в який спосіб його (паспорт вакцинації — ред.) будуть запроваджувати. Зі свого боку ми повністю готові до будь-якого розвитку подій, тому що наша центральна компонента єдиної електронної системи готова до вивантаження будь-яких даних. У нас є всі дані про вакцинацію людей, всі дані щодо захворюваності, тестування. Ми повністю готові до будь-якого розвитку подій”, — сказав Степанов.

Деталі

Зі слів міністра, в цьому контексті Україна чекає фінального рішення від ЄС, в якому вигляді буде паспорт вакцинації.

Контекст

14 квітня країни Європейського Союзу офіційно домовились запровадити COVID-паспорти для відновлення подорожей за кордон.

29 березня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно розробити систему "паспортів вакцинації".

Додамо, в Україні зафіксовано вже 1,921 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 15 квітня, - 17,5 тисячі. Загалом 432 817 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 432 815 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).