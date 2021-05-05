Евросоюз введет первые паспорта вакцинации от COVID-19 в июне

КИЕВ. 5 мая. УНН. Главы министерств туризма стран Группы двадцати (G20) по итогам встречи во вторник выступили в поддержку мероприятий по внедрению паспортов вакцинации от коронавируса. Об этом шла речь в материале Bloomberg со ссылкой на проект совместного заявления, а также об этом говорилось в речи премьер-министра Италии Марио Драги, передает УНН.