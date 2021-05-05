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Евросоюз введет первые паспорта вакцинации от COVID-19 в июне

Евросоюз введет первые паспорта вакцинации от COVID-19 в июне

Киев  •  УНН

 • 20145 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Главы министерств туризма стран Группы двадцати (G20) по итогам встречи во вторник выступили в поддержку мероприятий по внедрению паспортов вакцинации от коронавируса. Об этом шла речь в материале Bloomberg со ссылкой на проект совместного заявления, а также об этом говорилось в речи премьер-министра Италии Марио Драги, передает УНН.

Цитата

“Европейский зеленый пропуск будет готов со второй половины июня. Между тем правительство Италии ввело национальный зеленый пропуск, который вступит в силу со второй половины мая.

Мир хочет посетить Италию, а Италия готова открыться миру вновь. Я не сомневаюсь, что туризм в нашей стране снова расцветет и сильнее, чем раньше”, — сказал глава итальянского правительства.

Детали

В проекте документа говорилось, что эта инициатива поможет туризму восстановиться быстрее и благотворно повлияет на мировую экономику.

“Мы подчеркиваем, что восстановление путешествий и туризма крайне важно для восстановления мировой экономики через прямое и косвенное влияние этого сектора на другие”, — приводит агентство фрагмент проекта документа. В нем также отмечается, что благодаря пандемии появилась возможность “сформировать более устойчивый, жизнеспособный и открытый туристический сектор”, который пострадал больше всего в результате пандемии.

Встреча профильных министров состоялась в формате видеоконференции в рамках председательства Италии в G20.

COVID-паспорта в ЕС

17 марта Еврокомиссия представила проект цифрового зеленого ваучера от коронавируса, который должен быть внедрен до середины июня. Документы получат не только привить от коронавируса, но и переболевшие. Действовать такие паспорта будут только до официального завершения пандемии. В Еврокомиссии заявили, что рассматривают возможность признания сертификатов, выданных за пределами ЕС, и документов о прививках вакцинами, применение которых в Евросоюзе не разрешено.

Всемирная организация здравоохранения выступает за осторожный подход к вопросу о введении для международных поездок паспортов иммунизации против коронавируса.

Напомним

В ходе январской сессии ПАСЕ парламентарии приняли резолюцию “Вакцины против COVID-19: этические, правовые и практические вопросы”, в которой подчеркивается, что COVID-паспорта не помогут добиться ограничения распространения коронавируса и должны выдаваться исключительно в целях медицинского мониторинга.

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