Єврокомісія запропонувала дозволити в'їзд в ЄС вакцинованим від коронавірусу туристам

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"Сьогодні Єврокомісія пропонує державам-членам послабити поточні обмеження на в'їзд в ЄС з не необхідними цілями не лише для осіб, які прибувають з країн з хорошою епідеміологічною ситуацією, але також для тих, хто отримав всі рекомендовані дози вакцини, дозволеної в ЄС", - йдеться в заяві.

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Як вказали в ЄК, такий механізм можна було б також поширити на вакцини, які пройшли процес внесення в список ВООЗ для застосування в надзвичайних ситуаціях.

Так, Єврокомісія пропонує державам-членам зняти обмеження на поїздки з не необхідними цілями для вакцинованих осіб, які прямують до ЄС. "Держави-члени повинні дозволити в'їзд до ЄС тим людям, які отримали щонайменше за 14 днів до прибуття, останню рекомендовану дозу вакцини, яка дістала дозвіл на продаж в ЄС. Держави-члени можуть також поширити цю дію на тих, хто вакцинований вакциною, яка пройшла процес внесення в список ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях. Крім того, якщо держави-члени вирішать відмовитися від вимог про пред'явлення негативного результату тесту ПЛР/або проходження карантину для вакцинованих осіб на своїй території, вони також повинні відмовитися від таких вимог для вакцинованих мандрівників з-за меж ЄС", - вказали в Єврокомісії.

Як вказали в ЄК, цьому слід сприяти, щойно запрацює "Цифровий зелений сертифікат" щодо вакцинації від коронавірусу (так званий паспорт вакцинації). Зокрема, мандрівники повинні мати можливість підтвердити свій статус вакцинованого за допомогою такого цифрового сертифікату, що видається владою держав-членів на індивідуальній основі, або іншого сертифіката, визнаного еквівалентним на підставі рішення Єврокомісії про відповідність.

Окрім того, Єврокомісія пропонує підвищити, відповідно до розвитку епідеміологічної ситуації в ЄС, поріг, пов'язаний з кількістю нових випадків COVID-19 (пропонується збільшити поріг щодо повідомлень про випадки COVID-19 за 14 днів з 25 до 100), який використовується для визначення списку країн, з яких повинні бути дозволені всі поїздки. Це повинно дозволити Раді ЄС розширити цей список.

Водночас, зазначено в заяві, вимагає постійної пильності поява варіантів коронавірусу, що викликають занепокоєння. "Тому... Єврокомісія пропонує новий механізм "аварійної зупинки" (emergency brake), який буде координуватися на рівні ЄС і який обмежить ризик потрапляння таких варіантів до ЄС. Це дозволить державам-членам діяти швидко і тимчасово обмежити до суворого мінімуму всі поїздки з країн, яких це торкнулося, на час, необхідний для ухвалення відповідних санітарних заходів", - сказано в заяві.

Подальші кроки

Тепер Рада ЄС повинна розглянути цю пропозицію. Перше обговорення заплановано на технічному рівні на засіданні Ради ЄС з комплексного політичного врегулювання кризових ситуацій (IPCR), яке відбудеться 4 травня, після чого відбудеться обговорення на зустрічі послів ЄС (Coreper) 5 травня.

Після того, як пропозиція буде ухвалена Радою ЄС, держави-члени повинні будуть реалізувати заходи, викладені в рекомендації. Раді ЄС слід переглядати список країн, що не входять в ЄС, на які поширюється обмеження на поїздки, в світлі оновлених критеріїв і продовжувати робити це кожні 2 тижні.