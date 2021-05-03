Єврокомісія запропонувала дозволити в'їзд в ЄС вакцинованим від коронавірусу туристам

ukru
Ексклюзив
10:51 • 53027 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 96292 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 131605 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 172985 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 255465 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 185809 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 178761 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188521 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155251 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160306 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 111149 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 125170 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

09:47 • 73380 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 102328 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 115042 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 255465 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 202861 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 297736 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 292842 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 419278 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 17409 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 95529 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 100282 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 95821 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 112381 перегляди
Актуальне
Єврокомісія запропонувала дозволити в'їзд в ЄС вакцинованим від коронавірусу туристам

Єврокомісія запропонувала дозволити в'їзд в ЄС вакцинованим від коронавірусу туристам

Київ • УНН

 • 21099 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Європейська комісія запропонувала дозволити в'їзд до країн ЄС для тих, хто пройшов повну вакцинацію схваленими в співтоваристві вакцинами. Про це йдеться в заяві Єврокомісії, оприлюдненій у понеділок, 3 травня, передає УНН.

Цитата:

"Сьогодні Єврокомісія пропонує державам-членам послабити поточні обмеження на в'їзд в ЄС з не необхідними цілями не лише для осіб, які прибувають з країн з хорошою епідеміологічною ситуацією, але також для тих, хто отримав всі рекомендовані дози вакцини, дозволеної в ЄС", - йдеться в заяві.

Деталі

Як вказали в ЄК, такий механізм можна було б також поширити на вакцини, які пройшли процес внесення в список ВООЗ для застосування в надзвичайних ситуаціях.

Так, Єврокомісія пропонує державам-членам зняти обмеження на поїздки з не необхідними цілями для вакцинованих осіб, які прямують до ЄС. "Держави-члени повинні дозволити в'їзд до ЄС тим людям, які отримали щонайменше за 14 днів до прибуття, останню рекомендовану дозу вакцини, яка дістала дозвіл на продаж в ЄС. Держави-члени можуть також поширити цю дію на тих, хто вакцинований вакциною, яка пройшла процес внесення в список ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях. Крім того, якщо держави-члени вирішать відмовитися від вимог про пред'явлення негативного результату тесту ПЛР/або проходження карантину для вакцинованих осіб на своїй території, вони також повинні відмовитися від таких вимог для вакцинованих мандрівників з-за меж ЄС", - вказали в Єврокомісії.

Як вказали в ЄК, цьому слід сприяти, щойно запрацює "Цифровий зелений сертифікат" щодо вакцинації від коронавірусу (так званий паспорт вакцинації). Зокрема, мандрівники повинні мати можливість підтвердити свій статус вакцинованого за допомогою такого цифрового сертифікату, що видається владою держав-членів на індивідуальній основі, або іншого сертифіката, визнаного еквівалентним на підставі рішення Єврокомісії про відповідність.

Окрім того, Єврокомісія пропонує підвищити, відповідно до розвитку епідеміологічної ситуації в ЄС, поріг, пов'язаний з кількістю нових випадків COVID-19 (пропонується збільшити поріг щодо повідомлень про випадки COVID-19 за 14 днів з 25 до 100), який використовується для визначення списку країн, з яких повинні бути дозволені всі поїздки. Це повинно дозволити Раді ЄС розширити цей список.

Водночас, зазначено в заяві, вимагає постійної пильності поява варіантів коронавірусу, що викликають занепокоєння. "Тому... Єврокомісія пропонує новий механізм "аварійної зупинки" (emergency brake), який буде координуватися на рівні ЄС і який обмежить ризик потрапляння таких варіантів до ЄС. Це дозволить державам-членам діяти швидко і тимчасово обмежити до суворого мінімуму всі поїздки з країн, яких це торкнулося, на час, необхідний для ухвалення відповідних санітарних заходів", - сказано в заяві.

Подальші кроки

Тепер Рада ЄС повинна розглянути цю пропозицію. Перше обговорення заплановано на технічному рівні на засіданні Ради ЄС з комплексного політичного врегулювання кризових ситуацій (IPCR), яке відбудеться 4 травня, після чого відбудеться обговорення на зустрічі послів ЄС (Coreper) 5 травня.

Після того, як пропозиція буде ухвалена Радою ЄС, держави-члени повинні будуть реалізувати заходи, викладені в рекомендації. Раді ЄС слід переглядати список країн, що не входять в ЄС, на які поширюється обмеження на поїздки, в світлі оновлених критеріїв і продовжувати робити це кожні 2 тижні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітикаCOVID-19

Звернутися з питань розміщення реклами