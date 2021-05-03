Еврокомиссия предложила разрешить въезд в ЕС привившимся от коронавируса туристам

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"Сегодня Еврокомиссия предлагает государствам-членам ослабить текущие ограничения на въезд в ЕС с не необходимыми целями не только для лиц, прибывающих из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но также для тех, кто получил все рекомендованные дозы вакцины, разрешённой в ЕС", - говорится в заявлении.

Детали

Как указали в ЕК, такой механизм можно было бы также распространить на вакцины, прошедшие процесс внесения в список ВОЗ для применения в чрезвычайных ситуациях.

Так, Еврокомиссия предлагает государствам-членам снять ограничения на поездки с не необходимыми целями для вакцинированных лиц, направляющихся в ЕС. "Государства-члены должны разрешить въезд в ЕС тем людям, которые получили, по крайней мере, за 14 дней до прибытия, последнюю рекомендованную дозу вакцины, получившую разрешение на продажу в ЕС. Государства-члены могут также распространить это действие на тех, кто вакцинирован вакциной, прошедшей процесс внесения в список ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, если государства-члены решат отказаться от требований о предъявлении отрицательного результата теста ПЦР /или прохождении карантина для вакцинированных лиц на своей территории, они также должны отказаться от таких требований для вакцинированных путешественников из-за пределов ЕС", - указали в Еврокомиссии.

Как указали в ЕК, этому следует способствовать, как только заработает "Цифровой зеленый сертификат" относительно вакцинации от коронавируса (так называемый паспорт вакцинации). В частности, путешественники должны иметь возможность подтвердить свой статус вакцинации с помощью такого цифрового сертификата, выдаваемого властями государств-членов на индивидуальной основе, или другого сертификата, признанного эквивалентным на основании решения Еврокомиссии о соответствии.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает повысить, в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации в ЕС, порог, связанный с количеством новых случаев COVID-19 (предлагается увеличить порог отноительно сообщений о случаях COVID-19 за 14 дней с 25 до 100), используемый для определения списка стран, из которых должны быть разрешены все поездки. Это должно позволить Совету ЕС расширить этот список.

В то же время, указано в заявлении, требует постоянной бдительности появление вызывающих озабоченность вариантов коронавируса. "Поэтому... Еврокомиссия предлагает новый механизм "аварийного торможения" (emergency brake), который будет координироваться на уровне ЕС и который ограничит риск попадания таких вариантов в ЕС. Это позволит государствам-членам действовать быстро и временно ограничить до строгого минимума все поездки из затронутых стран на время, необходимое для принятия соответствующих санитарных мер", - сказано в заявлении.

Следующие шаги

Теперь Совет ЕС должен рассмотреть это предложение. Первое обсуждение запланировано на техническом уровне на заседании Совета ЕС по комплексному политическому реагированию на кризис (IPCR), которое состоится 4 мая, после чего состоится обсуждение на встрече послов ЕС (Coreper) 5 мая.

После того, как предложение будет принято Советом ЕС, государства-члены должны будут реализовать меры, изложенные в рекомендации. Совету ЕС следует пересматривать список стран, не входящих в ЕС, на которые распространяется ограничение на поездки, в свете обновленных критериев и продолжать делать это каждые 2 недели.