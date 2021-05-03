Еврокомиссия предложила разрешить въезд в ЕС привившимся от коронавируса туристам

ukru
Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 82526 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 131782 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 186939 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 188554 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 272955 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 315866 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157283 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142959 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 270429 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126347 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Акции европейских оборонных компаний бьют рекорды из-за планов по укреплению обороны Украины

Акции европейских оборонных компаний бьют рекорды из-за планов по укреплению обороны Украины

3 марта, 10:14 • 51486 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 180449 просмотра
Глава Евросовета ответил на письмо Орбана о войне в Украине и переговорах с рф: что сказал

Глава Евросовета ответил на письмо Орбана о войне в Украине и переговорах с рф: что сказал

3 марта, 12:00 • 40457 просмотра
Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

3 марта, 12:59 • 44568 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 63555 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 315872 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 270433 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 426201 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 392173 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 375555 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 63531 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 180442 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 210273 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 190648 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 272955 просмотра
Актуальное
Еврокомиссия предложила разрешить въезд в ЕС привившимся от коронавируса туристам

Еврокомиссия предложила разрешить въезд в ЕС привившимся от коронавируса туристам

Киев  •  УНН

 • 21086 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Европейская комиссия предложила разрешить въезд в страны ЕС для тех, кто прошёл полную вакцинацию одобренными в сообществе вакцинами. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, обнародованном в понедельник, 3 мая, передает УНН.

Цитата:

"Сегодня Еврокомиссия предлагает государствам-членам ослабить текущие ограничения на въезд в ЕС с не необходимыми целями не только для лиц, прибывающих из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но также для тех, кто получил все рекомендованные дозы вакцины, разрешённой в ЕС", - говорится в заявлении.

Детали

Как указали в ЕК, такой механизм можно было бы также распространить на вакцины, прошедшие процесс внесения в список ВОЗ для применения в чрезвычайных ситуациях.

Так, Еврокомиссия предлагает государствам-членам снять ограничения на поездки с не необходимыми целями для вакцинированных лиц, направляющихся в ЕС. "Государства-члены должны разрешить въезд в ЕС тем людям, которые получили, по крайней мере, за 14 дней до прибытия, последнюю рекомендованную дозу вакцины, получившую разрешение на продажу в ЕС. Государства-члены могут также распространить это действие на тех, кто вакцинирован вакциной, прошедшей процесс внесения в список ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, если государства-члены решат отказаться от требований о предъявлении отрицательного результата теста ПЦР /или прохождении карантина для вакцинированных лиц на своей территории, они также должны отказаться от таких требований для вакцинированных путешественников из-за пределов ЕС", - указали в Еврокомиссии.

Как указали в ЕК, этому следует способствовать, как только заработает "Цифровой зеленый сертификат" относительно вакцинации от коронавируса (так называемый паспорт вакцинации). В частности, путешественники должны иметь возможность подтвердить свой статус вакцинации с помощью такого цифрового сертификата, выдаваемого властями государств-членов на индивидуальной основе, или другого сертификата, признанного эквивалентным на основании решения Еврокомиссии о соответствии.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает повысить, в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации в ЕС, порог, связанный с количеством новых случаев COVID-19 (предлагается увеличить порог отноительно сообщений о случаях COVID-19 за 14 дней с 25 до 100), используемый для определения списка стран, из которых должны быть разрешены все поездки. Это должно позволить Совету ЕС расширить этот список.

В то же время, указано в заявлении, требует постоянной бдительности появление вызывающих озабоченность вариантов коронавируса. "Поэтому... Еврокомиссия предлагает новый механизм "аварийного торможения" (emergency brake), который будет координироваться на уровне ЕС и который ограничит риск попадания таких вариантов в ЕС. Это позволит государствам-членам действовать быстро и временно ограничить до строгого минимума все поездки из затронутых стран на время, необходимое для принятия соответствующих санитарных мер", - сказано в заявлении.

Следующие шаги

Теперь Совет ЕС должен рассмотреть это предложение. Первое обсуждение запланировано на техническом уровне на заседании Совета ЕС по комплексному политическому реагированию на кризис (IPCR), которое состоится 4 мая, после чего состоится обсуждение на встрече послов ЕС (Coreper) 5 мая.

После того, как предложение будет принято Советом ЕС, государства-члены должны будут реализовать меры, изложенные в рекомендации. Совету ЕС следует пересматривать список стран, не входящих в ЕС, на которые распространяется ограничение на поездки, в свете обновленных критериев и продолжать делать это каждые 2 недели.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществополитикаCOVID-19

Обратиться по вопросам размещения рекламы