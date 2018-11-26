Україна і НАТО обговорять практичні кроки через ескалацію на Азові
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Під час сьогоднішнього засідання Комісії Україна-НАТО будуть обговорені практичні кроки співпраці держави з Альянсом в контексті ситуації, яка напередодні сталась в Азовському морі. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін за підсумками брифінгу для дипломатичного корпусу керівництва МЗС та ВМС ЗС України у зв’язку з черговим актом агресії Росії проти України, передає кореспондент УНН.
"Порушення Росією міжнародного права має стати предметом розгляду Ради безпеки (ООН - ред.). Звичайно, Росія буде маніпулювати і намагатись блокувати цей розгляд, оскільки вона має право вето", - зазначив він.
Що стосується засідання Комісії України-НАТО, Клімкін сказав, що не може розголошувати весь зміст переговорів України з Альянсом.
"Але, безумовно, ми говоримо не тільки про заяви, а й про практичні кроки", - сказав він.
"Ми говоримо зараз і з Європейським Союзом, і з "Великою сімкою" (G7) також про збільшення тиску на Росію, збільшення санкцій і чітку логіку скоординованих дій", - заявив міністр.
Нагадаємо, Комісія Україна-НАТО через агресію Росії збереться після обіду 26 листопада.
Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.
У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.
ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.
Збройні сили України привели в повну боєготовність.
Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.