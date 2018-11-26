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Украина и НАТО обсудят практические шаги из-за эскалации на Азове

Украина и НАТО обсудят практические шаги из-за эскалации на Азове

Киев  •  УНН

 • 9756 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Во время сегодняшнего заседания Комиссии Украина-НАТО будут обсуждены практические шаги сотрудничества государства с Альянсом в контексте ситуации, которая накануне произошла в Азовском море. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам брифинга для дипломатического корпуса руководства МИД и ВМС ВС Украины в связи с очередным актом агрессии России против Украины, передает корреспондент УНН.

"Нарушение Россией международного права должно стать предметом рассмотрения Совета безопасности (ООН - ред.). Конечно, Россия будет манипулировать и пытаться блокировать это рассмотрение, поскольку она имеет право вето", - отметил он.

Что касается заседания Комиссии Украина-НАТО, Климкин сказал, что не может разглашать все содержание переговоров Украины с Альянсом.

"Но, безусловно, мы говорим не только о заявлениях, но и о практических шагах", - сказал он.

"Мы говорим сейчас и с Европейским Союзом, и с "Большой семеркой" (G7) также об увеличении давления на Россию, увеличении санкций и четкой логике скоординированных действий", - заявил министр.

Напомним, Комиссия Украина-НАТО из-за агрессии России соберется после обеда 26 ноября.

Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвата в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шести раненых военных, двое из которых - тяжело.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.

Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.

Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.

Украинские Национальные Новости

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