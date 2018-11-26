Украина и НАТО обсудят практические шаги из-за эскалации на Азове

"Нарушение Россией международного права должно стать предметом рассмотрения Совета безопасности (ООН - ред.). Конечно, Россия будет манипулировать и пытаться блокировать это рассмотрение, поскольку она имеет право вето", - отметил он.

Что касается заседания Комиссии Украина-НАТО, Климкин сказал, что не может разглашать все содержание переговоров Украины с Альянсом.

"Но, безусловно, мы говорим не только о заявлениях, но и о практических шагах", - сказал он.

"Мы говорим сейчас и с Европейским Союзом, и с "Большой семеркой" (G7) также об увеличении давления на Россию, увеличении санкций и четкой логике скоординированных действий", - заявил министр.

Напомним, Комиссия Украина-НАТО из-за агрессии России соберется после обеда 26 ноября.

Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвата в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шести раненых военных, двое из которых - тяжело.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.

Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.

Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.