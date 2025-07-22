Українців попередили про "жовтий" рівень небезпеки через негоду: грози, град та шквали у кількох областях
Київ • УНН
У кількох областях України, включаючи Київ та Київську область, оголошено "жовтий" рівень небезпеки через негоду. Очікуються грози, град та шквали 15-20 м/с, що може ускладнити роботу підприємств та рух транспорту.
У кількох областях України оголошено "жовтий" рівень небезпеки через негоду - очікуються грози, град і шквали, що може ускладнити роботу підприємств енергетики, комунальників, а також вплинути на рух транспорту, попередили в ДСНС України у вівторок, пише УНН.
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"У найближчі години та вночі 23 липня в північних, центральних областях, Харківщині, а вдень 23 липня - і на Лівобережжі синоптики Укргідрометцентру прогнозують грози, місцями град і шквали 15-20 м/с. Оголошений І рівень небезпеки (жовтий)", - повідомили у ДСНС.
Як вказано, окреме попередження - для Києва та Київської області. Тут негода також вируватиме найближчими годинами та вночі: можливі грози, град і сильний вітер.
"Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту. Будьте обережні!" - наголосили у ДСНС.
Україну накриють грозові дощі: де очікувати негоду 23 липня22.07.25, 12:28 • 1742 перегляди