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Україну накриють грозові дощі: де очікувати негоду 23 липня

Київ • УНН

 • 978 перегляди

23 липня в Україні очікуються дощі з грозами, особливо на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині та Луганщині. Температура повітря коливатиметься від +23°C до +35°C залежно від регіону.

Україну накриють грозові дощі: де очікувати негоду 23 липня

У середу, 23 липня, в Україні очікуються дощі з грозами. Найбільш ймовірно це станеться на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Луганщині – можливо, зачеплять Донеччину. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко, передає УНН.

Деталі

Найближчої ночі через діяльність атмосферного фронту дощі з грозами очікуються на півночі і в центрі України. Температура дня впродовж дня 23-го липня очікується у більшості областей в межах +26…+29 градусів; у Сумській і Чернігівській області очікується температура +23…+26 градусів.

На півдні і південному сході, а також у Дніпропетровській області буде спекотна погода з температурою від +30 до +35 градусів.

У Києві у середу вночі пройдуть грозові дощі, завтра вдень - без опадів. Західний вітер очікується рвучким. Температура повітря впродовж дня +27 градусів. Найближчим часом температура повітря в Україні зазнаватиме незначних коливань, особливо не змінюючись - помірні градуси на заході, спека на півдні, загалом +27…+30 градусів

– написала Діденко.

Нагадаємо

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Негода повністю або частково знеструмила 35 населених пунктів у чотирьох областях. Слід користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 16:00.

Євген Устименко

Євген Устименко

Погода та довкілля
Донецька область
Сумська область
Харківська область
Полтавська область
Луганська область
Чернігівська область
Укренерго
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