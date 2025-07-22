Украину накроют грозовые дожди: где ожидать непогоду 23 июля

В среду, 23 июля, в Украине ожидаются дожди с грозами. Наиболее вероятно это произойдет в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях – возможно, затронут Донецкую область. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

Детали

Ближайшей ночью из-за деятельности атмосферного фронта дожди с грозами ожидаются на севере и в центре Украины. Температура днем в течение дня 23 июля ожидается в большинстве областей в пределах +26…+29 градусов; в Сумской и Черниговской областях ожидается температура +23…+26 градусов.

На юге и юго-востоке, а также в Днепропетровской области будет жаркая погода с температурой от +30 до +35 градусов.

В Киеве в среду ночью пройдут грозовые дожди, завтра днем - без осадков. Западный ветер ожидается порывистым. Температура воздуха в течение дня +27 градусов. В ближайшее время температура воздуха в Украине будет испытывать незначительные колебания, особо не меняясь - умеренные градусы на западе, жара на юге, в целом +27…+30 градусов – написала Диденко.

Напомним

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Непогода полностью или частично обесточила 35 населенных пунктов в четырех областях. Следует пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 16:00.