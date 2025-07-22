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Украинцев предупредили о "желтом" уровне опасности из-за непогоды: грозы, град и шквалы в нескольких областях

Киев • УНН

 • 492 просмотра

В нескольких областях Украины, включая Киев и Киевскую область, объявлен «желтый» уровень опасности из-за непогоды. Ожидаются грозы, град и шквалы 15-20 м/с, что может усложнить работу предприятий и движение транспорта.

Украинцев предупредили о "желтом" уровне опасности из-за непогоды: грозы, град и шквалы в нескольких областях

В нескольких областях Украины объявлен "желтый" уровень опасности из-за непогоды - ожидаются грозы, град и шквалы, что может усложнить работу предприятий энергетики, коммунальщиков, а также повлиять на движение транспорта, предупредили в ГСЧС Украины во вторник, пишет УНН.

Детали

"В ближайшие часы и ночью 23 июля в северных, центральных областях, Харьковщине, а днем 23 июля - и на Левобережье синоптики Укргидрометцентра прогнозируют грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности (желтый)", - сообщили в ГСЧС.

Как указано, отдельное предупреждение - для Киева и Киевской области. Здесь непогода также будет бушевать в ближайшие часы и ночью: возможны грозы, град и сильный ветер.

"Погодные условия могут усложнить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий, а также повлиять на движение транспорта. Будьте осторожны!" - подчеркнули в ГСЧС.

Украину накроют грозовые дожди: где ожидать непогоду 23 июля22.07.25, 12:28 • 1710 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКиевКиевская областьПогода и окружающая среда
Киевская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина
Киев
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