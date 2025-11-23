Український борець Аонішікі став першим представником України, який здобув титул на елітному чемпіонаті сумо
Київ • УНН
Українець Аонішікі Арата, 21-річний Данило Явгусишин, став першим борцем з України, який виграв найвищий турнір у професійному сумо. Він здолав монгольського сумоїста Хошорю на престижному турнірі Кюсю.
Українець Аонішікі увійшов в історію, ставши першим борцем з України, що виграв турнір найвищого рівня у професійному сумо. У вирішальному поєдинку на престижному турнірі Кюсю він здолав одного з найсильніших сучасних сумоїстів – Хошорю з Монголії. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
21-річний Данило Явгусишин, який виступає під іменем Аонішікі Арата, переїхав до Японії понад три з половиною роки тому – незабаром після початку повномасштабної війни в Україні. Там він стрімко піднявся у рейтингах, досягнувши елітного рівня у надзвичайно консервативному національному спорті Японії.
Хошорю, відомий монгольський майстер сумо, був фаворитом турніру, так само як і місцевий талант Оносато, однак саме українець став головною сенсацією змагань.
Успіх Аонішікі вписує Україну до переліку країн, чиї спортсмени здобували вагомі перемоги в японському сумо – поруч із монголами та гавайцями, які домінували в різні періоди.
Аонішікі зізнався, що вирішив тренуватися в Японії після знайомства з японським борцем на міжнародному турнірі у 2019 році.
