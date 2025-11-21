Warner Bros подала до суду на турецького футболіста Керема Актюркоглу через серію фільмів про Гаррі Поттера
Голлівудська кінокомпанія Warner Bros Entertainment Inc. подала позов проти футболіста національної збірної Туреччини Керема Актюркоглу. Причиною стало несанкціоноване використання ним елементів серії фільмів "Гаррі Поттер" у соціальних мережах.
Про це повідомляє УНН з посиланням на haberturk.com.
Деталі
Причиною позову Warner Bros Entertainment Inc. стало несанкціоноване використання Керемом Актюркоглу візуальних та аудіальних елементів знаменитої серії фільмів "Гаррі Поттер", знятих у 2001-2011 роках.
Warner Bros Entertainment Inc. звернулася до Стамбульського суду з питань інтелектуальної та промислової власності з проханням провести онлайн-виявлення доказів. Вона також додала до справи публікації Керема Актюркоглу в соціальних мережах.
У документах, поданих до суду, також зазначено, що футболіст використовував у своїх публікаціях у соціальних мережах "Hedwig's Theme" - культову музичну композицію з серії фільмів про Гаррі Поттера. Компанія зазначила: всі ці елементи були використані без дозволу, що є порушенням як авторських прав, так і прав на торгівельну марку.
Warner Bros Entertainment Inc. звернулася до суду з проханням про проведення експертної оцінки відеороликів Керема Актюркоглу, опублікованих ним у Twitter. Компанія вимагає, щоб в результаті цієї експертизи було встановлено, чи дійсно в цих відеороликах використовуються музика, персонажі, логотипи та інші зображення, що належать до всесвіту "Гаррі Поттера" і захищені авторським правом.
