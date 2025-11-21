Warner Bros подала до суду на турецького футболіста Керема Актюркоглу через серію фільмів про Гаррі Поттера

$42.150.06
48.520.22
ukenru
10:22 • 1336 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
05:29 • 15757 перегляди
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
21 листопада, 04:00 • 23419 перегляди
Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США
21 листопада, 04:07 • 33393 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
21 листопада, 01:12 • 20545 перегляди
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
20 листопада, 22:25 • 23851 перегляди
США очікують від України проєкт мирної угоди до 27 листопада
20 листопада, 21:45 • 24763 перегляди
Зеленський про зустріч із фракцією: ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу
20 листопада, 20:30 • 22289 перегляди
У Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 28
20 листопада, 17:57 • 29674 перегляди
Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа для України - ЗМІ
20 листопада, 16:14 • 46297 перегляди
Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
0м/с
100%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Посол США в ООН пригрозив росії санкціями та поставками зброї Україні, якщо кремль не зупинить війну21 листопада, 02:58 • 17647 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo06:32 • 20018 перегляди
Кількість постраждалих від нічної атаки рф в Одесі та Запоріжжі зросла: показали наслідкиPhoto06:53 • 10267 перегляди
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти08:00 • 15159 перегляди
План Трампа щодо припинення війни в Україні став несподіванкою для дипломатів Європи - CNN08:07 • 7754 перегляди
Публікації
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти08:00 • 15468 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України 21 листопада, 04:07 • 33386 перегляди
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto20 листопада, 15:45 • 55144 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
Ексклюзив
20 листопада, 15:30 • 68494 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації20 листопада, 13:38 • 75352 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Європа
Село
Реклама
УНН Lite
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo09:58 • 2242 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo06:32 • 20297 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 37318 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 51239 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 73126 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The New York Times
Опалення

Warner Bros подала до суду на турецького футболіста Керема Актюркоглу через серію фільмів про Гаррі Поттера

Київ • УНН

 • 304 перегляди

Голлівудська кінокомпанія Warner Bros Entertainment Inc. подала позов проти футболіста національної збірної Туреччини Керема Актюркоглу. Причиною стало несанкціоноване використання ним елементів серії фільмів "Гаррі Поттер" у соціальних мережах.

Warner Bros подала до суду на турецького футболіста Керема Актюркоглу через серію фільмів про Гаррі Поттера
Фото: www.instagram.com/fenerbahce

Голлівудська кінокомпанія Warner Bros Entertainment Inc. подала позов проти футболіста національної збірної Туреччини Керема Актюркоглу. Про це повідомляє УНН з посиланням на haberturk.com.

Деталі

Причиною позову Warner Bros Entertainment Inc. стало несанкціоноване використання Керемом Актюркоглу візуальних та аудіальних елементів знаменитої серії фільмів "Гаррі Поттер", знятих у 2001-2011 роках.

Warner Bros Entertainment Inc. звернулася до Стамбульського суду з питань інтелектуальної та промислової власності з проханням провести онлайн-виявлення доказів. Вона також додала до справи публікації Керема Актюркоглу в соціальних мережах.

У документах, поданих до суду, також зазначено, що футболіст використовував у своїх публікаціях у соціальних мережах "Hedwig's Theme" - культову музичну композицію з серії фільмів про Гаррі Поттера. Компанія зазначила: всі ці елементи були використані без дозволу, що є порушенням як авторських прав, так і прав на торгівельну марку.

Warner Bros Entertainment Inc. звернулася до суду з проханням про проведення експертної оцінки відеороликів Керема Актюркоглу, опублікованих ним у Twitter. Компанія вимагає, щоб в результаті цієї експертизи було встановлено, чи дійсно в цих відеороликах використовуються музика, персонажі, логотипи та інші зображення, що належать до всесвіту "Гаррі Поттера" і захищені авторським правом.

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery17.03.25, 12:33 • 127682 перегляди

Євген Устименко

СпортКультураНовини Світу
Бренд
Соціальна мережа
Фільм
Стамбул
Туреччина