Warner Bros подала в суд на турецкого футболиста Керема Актюркоглу из-за серии фильмов о Гарри Поттере

Фото: www.instagram.com/fenerbahce

Голливудская кинокомпания Warner Bros Entertainment Inc. подала иск против футболиста национальной сборной Турции Керема Актюркоглу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на haberturk.com.

Детали

Причиной иска Warner Bros Entertainment Inc. стало несанкционированное использование Керемом Актюркоглу визуальных и аудиальных элементов знаменитой серии фильмов "Гарри Поттер", снятых в 2001-2011 годах.

Warner Bros Entertainment Inc. обратилась в Стамбульский суд по вопросам интеллектуальной и промышленной собственности с просьбой провести онлайн-выявление доказательств. Она также добавила к делу публикации Керема Актюркоглу в социальных сетях.

В документах, поданных в суд, также указано, что футболист использовал в своих публикациях в социальных сетях "Hedwig's Theme" - культовую музыкальную композицию из серии фильмов о Гарри Поттере. Компания отметила: все эти элементы были использованы без разрешения, что является нарушением как авторских прав, так и прав на торговую марку.

Warner Bros Entertainment Inc. обратилась в суд с просьбой о проведении экспертной оценки видеороликов Керема Актюркоглу, опубликованных им в Twitter. Компания требует, чтобы в результате этой экспертизы было установлено, действительно ли в этих видеороликах используются музыка, персонажи, логотипы и другие изображения, принадлежащие к вселенной "Гарри Поттера" и защищенные авторским правом.

