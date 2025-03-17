Мультфильмы Looney Tunes сняты с показа на официальном канале Warner Bros. Discovery

Оригинальные мультфильмы Looney Tunes, которые выходили в золотой век анимации с 1930 по 1969 год, были сняты с эфира телеканалом Max, принадлежащим Warner Bros. Discovery. Представитель компании подтвердил, что оригинальные мультфильмы больше не показывают на канале, сообщает Deadline, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что это часть нового плана, согласно которому стример будет отдавать приоритет взрослым и семейным программам. Детские программы, такие как "Мелодии Луни" и "Улица Сезам", которые были до этого, не имеют такого приоритета и больше не рассматриваются как приоритетные.

На сервисе остаются другие версии "Looney Tunes", в частности шесть сезонов "Looney Tunes Cartoons" 2020 года, два сезона "New Looney Tunes" 2015 года (третий сезон и некоторые эпизоды из первого сезона недоступны), два сезона "Baby Looney Tunes" 2002 года, четырехсерийный сценарный подкаст "Looney Tunes Presents" 2021 года: Путешествие Багса и Даффи на День благодарения, два сезона Tiny Toons Looniversity 2023 года и соответствующий 42-минутный подкаст Tiny Toons Looniversity: Весенние каникулы (хотя его зимний спин-офф не транслируется), пять сезонов "Тайн Сильвестра и Твити" 1995 года и два сезона "Строителей Багза Банни" 2022 года.

Дополнение

Решение удалить "Безумные мелодии" с Max появилось на фоне выхода 14 марта фильма ""День, когда Земля взорвалась": История Looney Tunes", первого полностью анимационного полнометражного проекта, вышедшего на экраны кинотеатров в рамках франшизы.

Этот фильм изначально был "зеленым светом" для Max. Однако, когда Warner Bros. Discovery перешла к Warner Bros., фильм не был признан приоритетным. Он был продан Ketchup Entertainment за пределами Американского кинорынка.

Предыдущая администрация Warner Bros. во главе с Дэвидом Заславом также сняла полнометражный фильм Looney Tunes "Койот против Акме". Нынешняя администрация WBD отложила этот фильм на полку, поскольку он был признан слишком дорогим для выпуска, а стоимость производства картины в 70 миллионов долларов была списана с корпорации.

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