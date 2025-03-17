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Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Київ • УНН

 • 127610 перегляди

Телеканал Max видалив оригінальні мультфільми Looney Tunes 1930-1969 років. Це частина плану, де пріоритет надається дорослим та сімейним програмам.

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Оригінальні мультфільми Looney Tunes, які виходили в золотий вік анімації з 1930 по 1969 рік, були зняті з ефіру телеканалом Max, що належить Warner Bros. Discovery. Представник компанії підтвердив, що оригінальні мультфільми більше не показують на каналі, повідомляє Deadline, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що це частина нового плану, згідно з яким стример надаватиме пріоритет дорослим і сімейним програмам. Дитячі програми, такі як "Мелодії Луні" та "Вулиця Сезам", що були до цього, не мають такого пріоритету і більше не розглядаються як пріоритетні.

На сервісі залишаються інші версії "Looney Tunes", зокрема шість сезонів "Looney Tunes Cartoons" 2020 року, два сезони "New Looney Tunes" 2015 року (третій сезон і деякі епізоди з першого сезону недоступні), два сезони "Baby Looney Tunes" 2002 року, чотирисерійний сценарний подкаст "Looney Tunes Presents" 2021 року: Подорож Баґса та Даффі на День подяки, два сезони Tiny Toons Looniversity 2023 року та відповідний 42-хвилинний подкаст Tiny Toons Looniversity: Весняні канікули (хоча його зимовий спін-офф не транслюється), п'ять сезонів "Таємниць Сильвестра і Твіті" 1995 року та два сезони "Будівельників Багза Банні" 2022 року.

Доповнення

Рішення видалити "Божевільні мелодії" з Max з'явилося на тлі виходу 14 березня фільму ""День, коли Земля вибухнула": Історія Looney Tunes", першого повністю анімаційного повнометражного проекту, що вийшов на екрани кінотеатрів у рамках франшизи.

Цей фільм спочатку був "зеленим світлом" для Max. Однак, коли Warner Bros. Discovery перейшла до Warner Bros., фільм не був визнаний пріоритетним. Він був проданий Ketchup Entertainment поза межами Американського кіноринку.

Попередня адміністрація Warner Bros. на чолі з Девідом Заславом також зняла повнометражний фільм Looney Tunes "Койот проти Акме". Нинішня адміністрація WBD відклала цей фільм на полицю, оскільки він був визнаний занадто дорогим для випуску, а вартість виробництва картини в 70 мільйонів доларів була списана з корпорації.

Студія Visual Arts під ударом: PlayStation звільняє розробників - ЗМІ05.03.25, 13:59 • 136116 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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